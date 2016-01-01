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نقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة إلى زنازين العزل

الإثنين 18 مايو 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة إلى زنازين العزل


رام الله / سما /

نقلت إدارة معتقل "النقب الصحراوي"، اليوم الاثنين، أمين سرّ حركة فتح في مخيم الفوار الأسير سامي جنازرة (47 عاما) إلى زنازين العزل، والمضرب عن الطعام منذ ثمانية أيام، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن هذا هو الإضراب الثالث الذي يخوضه الأسير جنازرة منذ عام 2016، ضد اعتقاله الإداري، لافتاً إلى أنه معتقل منذ شهر أيلول/سبتمبر العام الماضي، وقد صدر بحقه أمرّي اعتقال إداري مدة كل منهما أربعة أشهر.

وأضاف أن الأسير جنازرة من مخيم الفوار في محافظة الخليل، اُعتقل نحو سبع مرات منذ عام 1991، وهو متزوج وأب لثلاثة اطفال وينتظر طفله الرابع.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير جنازرة، مؤكداً أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اعتقال الفلسطينيين إدارياً رغم استمرار انتشار فيروس "كورونا"، كما جددت أوامر اعتقال إداري لغالبية الأسرى.

ولفت إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر نيسان/أبريل، بلغت 375 أمرا بين اعتقال جديد، وأوامر تجديد.

#اسير #سجن النقب الصحراوي #سامي جنازرة #عزل

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