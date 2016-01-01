  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الهند تقدم مليوني دولار لدعم البرامج الأساسية للأونروا

الإثنين 18 مايو 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تقدم مليوني دولار لدعم البرامج الأساسية للأونروا


رام الله / سما /

 قدمت الحكومة الهندية، مليوني دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"ن لدعم البرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وأكد ممثل جمهورية الهند لدى فلسطين سونيل كومار، إستمرار دعم بلاده لأنشطة الأونروا في المنطقة، وقال: "نيابة عن الحكومة الهندية أود أن أعرب عن تقديري للعمل المميز والمساعي التي تقوم بها الأونروا. نؤمن أن مساهمتنا ستدعم أنشطة الوكالة وتقديم المساعدة اللازمة للاجئين الفلسطينيين، وستساعد في تحقيق إمكانياتهم الكاملة في التنمية البشرية ".

يذكر أن الهند كانت قد رفعت مساهمتها المالية السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار أميركي في عام 2016 إلى 5 ملايين دولار في عامي 2018 و 2019، وتعهدت بتقديم 5 ملايين دولار أخرى عام 2020.

#الهند #الاونروا #مساعدات

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة: السيطرة على شجار عائلي خلّف قتيلين شرق مخيم جباليا شمال القطاع

مصادر إعلامية عبرية: إسرائيل ستسمح بدخول جميع العمال الفلسطينيين بعد عيد الفطر

كاتب إسرائيلي : لماذا تفشل محاولات اقتلاع حماس المرة تلو الأخرى؟

بعد أيام من التصويت.. إيران تتراجع وتحذف مادة من قانون ضد إسرائيل

المرصد: مقتل 7 عناصر موالين لإيران في ضربات جوية مجهولة شرق سورية

مفتي فلسطين يجيز اداء صلاة العيد جماعة وفق ضوابط وهي كالتالي ..

لابيد : سأعارض فرض السيادة على المستوطنات وغور الأردن

الأخبار الرئيسية

الطيراوي يصف الوزارات بـ الشركات: يحكمون بمزاجهم الشخصي دون حسيب أو رقيب

القيادة الفلسطينية تجتمع غدا.. مركزية فتح تكشف تفاصيل اجتماعها اليوم بشأن مخططات الضم

لأول مرة.. وزير الحرب الاسرائيلي يحادث عائلات الجنود المأسورين في غزة

"منظمات الهيكل" المزعوم تتقدم بالتماس للعليا يطالب بفتح الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين

ملادينوف: القانون الدولي يحظر ضم إسرائيل للضفة ويشجع التطرف ويضر بالتطبيع