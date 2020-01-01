  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصين تتراجع عن إرسال فريق خاص للتحقيق بوفاة سفيرها لدى دولة الاحتلال

الإثنين 18 مايو 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تتراجع عن إرسال فريق خاص للتحقيق بوفاة سفيرها لدى دولة الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت قناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، أن الصين تراجعت في اللحظات الأخيرة عن إرسال فريق خاص للتحقيق في ظروف وملابسات وفاة سفيرها لدى دولة الاحتلال دو وي (58 عامًا)، الذي عثر عليه أمس متوفيًا داخل منزله في "هرتسيليا".

وكان من المقرر أن يصل الوفد هذا المساء إلى تل أبيب، إلا أن القيادة السياسية الصينية اكتفت بنتائج التحقيق الإسرائيلي التي أظهرت أنه توفي نتيجة سكتة قلبية.

وأفيد صباحًا أن الوفد كان سيجري تحقيقًا مستقلًا ويتعامل مع جثة السفير تمهيدًا لنقله إلى بكين.

وتم تعيين دو، سفيرًا لدى دولة الاحتلال في فبراير/ شباط الماضي، حيث أمضى مدة أسبوعين في الحجر الصحي ضمن التعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

#الصين #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة: السيطرة على شجار عائلي خلّف قتيلين شرق مخيم جباليا شمال القطاع

تأكيدا لما اوردته سما :"الأوقاف بغزة" تقرر فتح المساجد تدريجيًا وفق جملة من الإجراءات

حماس تصدر توضيحا حول ما يتم تداوله من قوائم للأسرى سيفرج عنها قريبًا

كاتب إسرائيلي : لماذا تفشل محاولات اقتلاع حماس المرة تلو الأخرى؟

بعد أيام من التصويت.. إيران تتراجع وتحذف مادة من قانون ضد إسرائيل

المرصد: مقتل 7 عناصر موالين لإيران في ضربات جوية مجهولة شرق سورية

قطر : السبت القادم اول أيام عيد الفطر المبارك

الأخبار الرئيسية

"منظمات الهيكل" المزعوم تتقدم بالتماس للعليا يطالب بفتح الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين

ملادينوف: القانون الدولي يحظر ضم إسرائيل للضفة ويشجع التطرف ويضر بالتطبيع

p

أشكنازي: خطة ترامب فرصة تاريخية لترسيم الحدود و تهديدات الأردن دفعتنا لدراسة جميع الخيارات

35644

محكمة إسرائيلية تدين مستوطن يهودي بالقتل العمد لعائلة دوابشة

مصادر إعلامية عبرية: إسرائيل ستسمح بدخول جميع العمال الفلسطينيين بعد عيد الفطر