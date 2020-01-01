الصين تتراجع عن إرسال فريق خاص للتحقيق بوفاة سفيرها لدى دولة الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، أن الصين تراجعت في اللحظات الأخيرة عن إرسال فريق خاص للتحقيق في ظروف وملابسات وفاة سفيرها لدى دولة الاحتلال دو وي (58 عامًا)، الذي عثر عليه أمس متوفيًا داخل منزله في "هرتسيليا".

وكان من المقرر أن يصل الوفد هذا المساء إلى تل أبيب، إلا أن القيادة السياسية الصينية اكتفت بنتائج التحقيق الإسرائيلي التي أظهرت أنه توفي نتيجة سكتة قلبية.

وأفيد صباحًا أن الوفد كان سيجري تحقيقًا مستقلًا ويتعامل مع جثة السفير تمهيدًا لنقله إلى بكين.

وتم تعيين دو، سفيرًا لدى دولة الاحتلال في فبراير/ شباط الماضي، حيث أمضى مدة أسبوعين في الحجر الصحي ضمن التعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.