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الدولار يرتفع في مصر بعد شهرين من الاستقرار

الإثنين 18 مايو 2020 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار يرتفع في مصر بعد شهرين من الاستقرار


القاهرة /وكالات/

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في 6 بنوك، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بعد استقراره لمدة شهرين.

وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر قرشين، إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

ويواصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأثنين، بقيمة بلغت قرشين، لتبلغ بذلك قيمة الزيادة منذ التعاملات الصباحية وحتى الآن نحو 4 قروش.

#مصر #دولار #جنيه مصري

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