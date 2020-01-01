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فيديو.. كيف يرى جمال سليمان مصيره بعد عودته إلى سوريا

الإثنين 18 مايو 2020 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. كيف يرى جمال سليمان مصيره بعد عودته إلى سوريا


وكالات / سما /

قال الفنان السوري جمال سليمان في حلقة تلفزيونية الأحد، إنه تربى في أسرة متواضعة، قائلا: “كنا لازم نستلف يوم 15 أو يوم 20 في الشهر، عشان نقدر نعيش باقيه”.

كما كشف لبرنامج “شيخ الحارة والجريئة” عن نيته العودة إلى وطنه سوريا، إلا أنه قال إنه إذا عاد سيكون مصيره السجن، وأضاف: “إن شاء الله هنروح سوريا مواطنين أحرار، في بلد ديمقراطي تضم كل السوريين بمختلف انتماءاتهم”.

ووجه النجم السوري رسالة لابنه محمد، أعرب فيها عن أمله في أن يكون أمام محمد ورفاقه وجيله أيام حلوة، وأن تتاح لهما فرصة العودة إلى سوريا معاً، وأن يتمكن من أن يريه سوريا التي عرفها وعاش فيها.

#جمال سليمان #سوريا

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