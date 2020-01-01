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داخلية غزة: ترتيبات لتسهيل وصول 74 عالقا قادمين من الأردن

الإثنين 18 مايو 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: ترتيبات لتسهيل وصول 74 عالقا قادمين من الأردن


غزة / سما/

 من المتوقع ان يصل عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، الى قطاع غزة قادمين من الاردن ضمن تنسيق خاص لعودة مئات الفلسطينيين الى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة: ان الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية واصلت ترتيباتها لتسهيل وصول 74 مواطناً عالقاً قادمين من الأردن، من المتوقع وصولهم مساء اليوم الإثنين عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

واكد الناطق باسم الداخلية في غزة اياد البزم، انه سيتم نقلهم جميعاً لمراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً وفق البروتوكول المشترك مع وزارة الصحة؛ ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا.

#الاردن #غزة #فيروس كورونا #الضفة

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