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"إسرائيل" تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام وتصفه بـ "حبيب الجماهير"

الإثنين 18 مايو 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام وتصفه بـ "حبيب الجماهير"


وكالات / سما /

هنأت وزارة "الخارجية الإسرائيلية"، الفنان المصري "عادل إمام" بمناسبة عيد ميلاده الـ80 والذي يوافق الأحد 17 مايو/أيار، ووصفته بأنه زعيم الكوميديا وحبيب الجماهير.

وكتبت الوزارة على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، "في عيد ميلاد زعيم الكوميديا وحبيب الجماهير الـ80، عادل إمام الذي غير شكل الكوميديا فى الخمسين عاما الأخيرة، نبعث بأجمل التهاني للعمر المديد والمزيد من الضحك سوية".

وأضافت "ربنا يطول عمرك ودوام التألق".

ووفقا للوزارة، تعرف الجمهور الاسرائيلي تعرف على عادل إمام من خلال الأفلام العربية التي كانت تعرض على الشاشة الصغيرة في إسرائيل أيام الجمعة بعد الظهر حيث كان يواكبها الفقير والغني والسياسي والإنسان العادي.

وذكرت أنه ورث خفة الدم من جده، وتعلم أن الناس هم اللبنة الأولى لبناء مستقبل مضئ، لهذا انحاز لهذا الشعب الذى يضحك دائما.. يضحك سرورا، ويضحك ألما.

وختمت "نحن معكم في الضحك إذ تبين أن الضحك هو أفضل السبل لتلافي الأوجاع".

ويوافق 17 مايو/أيار عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ80، والذي ولد سنة 1940 بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونشأ في أسرة بسيطة وتدرج في النجومية حتى صار نجم الشباك وزعيم الفن في مصر والوطن العربي.

ويعرض لعادل إمام في شهر رمضان أحدث مسلسلاته التلفزيونية "فلانتينو"، ويشارك في بطولته داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث العمل عن "نور عبد المجيد"، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.

#عادل إمام #عيد ميلاد #الكوميديا

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