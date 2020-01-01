مظاهرة في غزة تضامنا مع دول العالم التي تواجه كورونا

غزة / سما/

شارك عشرات النشطاء الفلسطينيين، الأحد، في تظاهرة تضامنية مع دول العالم في وجه فيروس كورونا جرت داخل ميناء الصيادين في غزة.



ورفع المشاركون خلال جولة في القوارب اعلام الدول الصديقة لفلسطين، اضافة الى شعارت تطالب بكسر الحصار عن القطاع.

وقال نضال غبن منسق "حملة متضامون": ان المشاركين جاؤوا تحت اشعة الشمس لايصال رسالة غزة التضامنية مع دول العالم.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي، ان فيروس كورونا لا يميز بين شعب واخر أو دين وطائفة، وان غزة تراقب ما يجري، معربة تضامن شعب فلسطين وفي القلب منه اهل غزة رغم كل الهموم والجوائح وعلى رأسها الاحتلال الذي يغتصب الارض ويحاصر غزة ويهدم منازلها تقف غزة مع شعب الارض انطلاقا بان الانسانية تجمعها.

وأضاف، "صحيح ان شعبنا فقير الموارد اقتصاديا وصحيا ويعاني الا انه غني بمشاعر التضامن وامام هذه الجائحة يجب تعزيز مباديء التضامن الانساني".

ودعا غبن الى تقديم الرعاية الاجتماعية لمن فقدوا اعمالهم في ظل جائحة كورونا.