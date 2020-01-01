دفاعا عن الشرف.. قتل فتاتين باكستانيتين على أيدي أسرتيهما

وكالات / سما /

قتلت فتاتان على أيدي أسرتيهما، باسم "الشرف" بسبب ظهورهما مع شاب في مقطع فيديو بشمال غرب باكستان، حسب مسؤول اليوم الأحد.

وقال دراز خان، الذي يحقق في القضية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم "لقد سجلنا قضية وبدأنا تحقيقا بشأن ما يزعم من قتل الفتاتين دفاعا عن الشرف".

ويعتقد أن مقطع فيديو قصيرا، تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب وثلاث فتيات في مكان خارجي ، كان السبب وراء عمليتي القتل في منطقة رازماك بإقليم شمال وزيرستان، التي كانت في السابق معقلا لتنظيم القاعدة وحركة طالبان.

وقالت الشرطة إن أفراد أسرتي الفتاتين (16 عاما) و(18 عاما) وراء عمليتي القتل. وتم دفن الفتاتين سرا.

ويعتقد أن الفتاة الثالثة والشاب على قيد الحياة، لكن لم يتم معرفة مكانهما بعد.

يذكر أن مئات النساء في باكستان تتعرضن للقتل سنويا، فيما تعرف بجرائم الشرف، بسبب جلب العار لأسرهن.