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(فيديو) حادث مروَع في مصر.. سيارة تدهس 4 أطفال والسائق يلوذ بالفرار

الإثنين 18 مايو 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
(فيديو) حادث مروَع في مصر.. سيارة تدهس 4 أطفال والسائق يلوذ بالفرار


وكالات / سما /

شهدت إحدى محافظات مصر بالأمس، حادثا مأساويا عندما دهست سيارة مسرعة 4 أطفال أمام إحدى المحلات التجارية، التي كانوا يقفون أمامها.

ونشر موقع "مصراوي" لقطات مجمعة لتسجيلات فيديو رصدتها كاميرات مراقبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لموقع الحادث، توثق السرعة الجنونية للسيارة أثناء دهسها الأطفال واصطدامها بعمود إنارة.

كما وثقت أيضا لحظة فرار السائق ومرافقيه من موقع الحادث.

وأفاد "مصراوي" بأن الحادث أسفر عن وفاة "أسامة ن. ف." 12 عاما، و"عبد الرحمن م. ف." 8 سنوات، و"كريم. م. ف." 7 سنوات، و"محمد ا. ع." 11 عاما.

#حادث #سيارة #دهس #السائق #مصر

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