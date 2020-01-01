  1. الرئيسية
  2. الصحة

ارتفاع في عدد إصابات موظفي المسالخ في ألمانيا

الإثنين 18 مايو 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع في عدد إصابات موظفي المسالخ في ألمانيا


وكالات / سما /

أظهر أكثر من 90 موظفا في مسلخ في شمال غرب ألمانيا إصابتهم بفيروس كورونا، وهو أحدث مثال في هذا القطاع الذي تستعد برلين لتنظيمه بشكل أكثر صرامة.

وتعود هذه الإصابات الجديدة إلى "92 موظفا" في "مصنع لتقطيع" اللحوم في ديسن في ولاية ساكسونيا السفلى، وفق ما أوضحت السلطات المحلية الاثنين.

وأضافت أن الإنتاج "تم تعليقه" و"وضع المصابون في الحجر الصحي إلى جانب كل من اتصل بهم".

وقد أجريت الاختبارات بعد ارتفاع معدلات الإصابة في قطاع اللحوم في كل أنحاء ألمانيا.

ففي بداية أيار/مايو، ثبتت إصابة 183 شخصا بوباء كوفيد 19 في كوسفلد في شمال الراين وستفاليا.

وفي نيسان/أبريل أصيب 300 موظف من ضمنهم 200 مواطن روماني في مسلخ في منطقة راينلاند بالاتينات (غرب).

يشار إلى أن موظفي المسالخ يعملون في ظروف عمل سيئة، فضلا عن اللجوء الهائل إلى شركات أجنبية فرعية لتوظيف عمال الأمر الذي يساهم في "عدم القدرة على تحميل المسؤولية" للقطاع وفقا للاتحاد الألماني للغذاء.

وتوظف هذه المسالخ العديد من العمال من أوروبا الشرقية الذين يعيشون ويعملون في ظروف صحية مشكوك فيها.

وسيقدم وزير العمل هوبيرتوس هيل تدابير لمجلس الوزراء الاثنين لتحسين ظروف العمل في تلك المؤسسات وتنظيمها.

#إصابات #كورونا #فايروس كورونا #ألمانيا

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة: السيطرة على شجار عائلي خلّف قتيلين شرق مخيم جباليا شمال القطاع

تأكيدا لما اوردته سما :"الأوقاف بغزة" تقرر فتح المساجد تدريجيًا وفق جملة من الإجراءات

مصادر: قرار بإعادة فتح مساجد قطاع غزة لتأدية صلوات الجمعة اعتبارا من 22 ايار/مايو

حماس تصدر توضيحا حول ما يتم تداوله من قوائم للأسرى سيفرج عنها قريبًا

كاتب إسرائيلي : لماذا تفشل محاولات اقتلاع حماس المرة تلو الأخرى؟

بعد أيام من التصويت.. إيران تتراجع وتحذف مادة من قانون ضد إسرائيل

المرصد: مقتل 7 عناصر موالين لإيران في ضربات جوية مجهولة شرق سورية

الأخبار الرئيسية

"منظمات الهيكل" المزعوم تتقدم بالتماس للعليا يطالب بفتح الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين

ملادينوف: القانون الدولي يحظر ضم إسرائيل للضفة ويشجع التطرف ويضر بالتطبيع

p

أشكنازي: خطة ترامب فرصة تاريخية لترسيم الحدود و تهديدات الأردن دفعتنا لدراسة جميع الخيارات

35644

محكمة إسرائيلية تدين مستوطن يهودي بالقتل العمد لعائلة دوابشة

مصادر إعلامية عبرية: إسرائيل ستسمح بدخول جميع العمال الفلسطينيين بعد عيد الفطر