إضافة خاصية جديدة لمنع ظهور "الإعلانات كبيرة الحجم" على كروم

وكالات / سما /

كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل النقاب عن تطوير خاصية جديدة تستهدف زيادة سرعة تنزيل صفحات الإنترنت وتحسين استخدام الشبكة وإطالة عمرة بطاريات الأجهزة المحمولة من خلال منع ظهور الإعلانات التي تستهلك جزءا كبيرا من إمكانيات الجهاز.

وأشارت غوغل إلى أنها ستبدأ اختبار هذه التكنولوجيا خلال الشهور المقبلة على أن تضيفها إلى الإصدارات الجديدة من برنامج تصفح الإنترنت كروم في آب/أغسطس المقبل.

وذكرت غوغل أن الخاصية الجديدة ستعمل فقط في حالة الإعلانات كبيرة الحجم، بما في ذلك إعلانات الجهات التي تحاول إصدار عملات رقمية والتي تستخدم صورا بأحجام كبيرة غير لازمة والتي تحتاج إلى أكثر من 4 ميجابايت من سعة تحميل الإنترنت، أو التي تسيطر على عملية الحوسبة الرئيسية لبرنامج التصفح لأكثر من 60 ثانية.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم استبدال إشارة "إعلان محذوف" بالإعلان الذي تم منع ظهوره.

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام المتزايد من جانب مطوري برامج تصفح الإنترنت، من أجل تجاوز تعليمات مواقع الإنترنت ، ومحاولة حل المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن المتصفح بريف يمنع ظهور الإعلانات بشكل افتراضي، وفيفالدي يقدم الآن خيار منع ظهور الإعلانات.

كما اتخذت متصفحات سافاري من آبل وإيدج من مايكروسوفت وفايرفوكس من موزيللا إجراءات مختلفة لمنع ظهور الإعلانات وانتهاك خصوصية المستخدمين.

وأضاف الموقع أن المعلنين قد لا يكونوا سعداء بهذه التغييرات، لكن الكثيرين من المستخدمين يتخذون حاليا إجراءات أقوى من تلك التي توفرها برامج التصفح بشكل افتراضي لمنع ظهور الإعلانات.

وقد أصبح استخدام تطبيقات منع ظهور الإعلانات أمرا شائعا على الأجهزة المحمولة والكمبيوتر الشخصي.