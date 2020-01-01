استخدام تقنيات الطباعة المجسمة لصناعة أصبع آلي مرن

وكالات / سما /

طور فريق من الباحثين في جامعتي تشيجيانج وريتسوميكان ومعهد نانجينج للتكنولوجيا في الصين أصبعا روبوتيا مرنا باستخدام مواد تدخل في عمليات الطباعة المجسمة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا بأن الاصبع الجديد مصنوع من عدة خامات مثل الفيروايت والأجيلوس الأسود، كما أنه يحتوى على أقطاب كهربائية مطاطة.

ونقل موقع تيك إكسبلور عن الباحث مينج تشي قوله إن "الروبوتات المرنة لديها فرصة لعبور الهوة بين الآلات والبشر، ولكن من المهم ضمان أن يتم التفاعل بينها وبين الانسان بشكل آمن"، وأضاف أن "دمج أجهزة استشعار مرنة داخل الروبوتات مسألة مهمة لضمان تطورها بحيث يمكن الاستفادة منها في مختلف التطبيقات العملية".

ويحتوي الأصبع الروبوتي على أجهزة استشعار لتحويل الإشارات الميكانيكية إلى إشارات كهربائية من أجل تسهيل حركة الأصبع.

ونجح تشي وفريقه البحثي في صناعة الأصبع بفضل أحدث تقنيات الطباعة المجسمة، حيث أنهم استطاعوا صناعة الأصبع في خطوة واحدة، مما قلل من الوقت اللازم لصناعة النموذج الأولي من الاصبع.