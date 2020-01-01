بكين تطالب واشنطن بوضع حد للقمع غير المنطقي لـ"هواوي"

وكالات / سما /

طالبت الصين ، الولايات المتحدة بالكف عما وصفته "قمعها غير المنطقي" لمجموعة "هواوي"، واتهمت الرئيس الأميركي بمحاولة "تدمير الشبكات العالمية للإنتاج والتموين والتقييم".

ودعت بكين واشنطن إلى وضع حد "للقمع غير المنطقي لشركة هواوي والشركات الصينية"، وفقا لما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وجاءت الدعوة الصينية بعدما أعلنت واشنطن عن إجراءات جديدة لمراقبة الصادرات من أجل تقليص حصول المجموعة العملاقة للاتصالات على أشباه النواقل، بحسب فرانس برس.

وقالت الخارجية الصينية في بيانها إن "الحكومة الصينية ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية".

وأكدت الخارجية الصينية أن أعمال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تدمر الشبكات العالمية للإنتاج والتموين والتقييم".

يشار إلى أن مجموعة "هواوي" الصينية تتعرض لضغوط أميركية كبيرة، حيث تضغط واشنطن على حلفائها في جميع أنحاء العالم لتجنب شراء معدات الاتصالات الخاصة بالشركة الصينية مثيرة مخاوف أمنية، في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت، الجمعة، سلسلة من الإجراءات للحد من قدرة "هواوي"، التي تعتبرها "تهديدا للأمن القومي"، على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأميركية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن "هذا الإعلان يعيق جهود هواوي للتحايل على ضوابط التصدير"، وفقا لفرانس برس.

وأعلنت الوزارة أنها استهدفت "بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء هواوي أشباه النواقل التي طورت مباشرة" بفضل الدراية الأميركية في البرمجيات والتكنولوجيا.