الأقصى يتعاقد مع 4 لاعبين دفعة واحدة

غزة / سما /

أكد نادي الأقصى تعاقده مع 4 لاعبين دفعة واحدة خلال الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل بقطاع غزة.

وذكر النادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أنه ضم الرباعي محمد عاشور ومحمد جودة من بيت حانون الأهلي, ومهدي حجازي من خدمات المغازي, ومحمد أبو شعيب من خدمات النصيرات.

ويعدّ الرباعي إضافة قوية لفريق الأقصى, الساعي للظهور بشكل جيد في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم القادم.

يشار إلى أن الأقصى أنهى دوري الأولى في المركز التاسع برصيد 28 نقطة, وسبق له ضم طارق الهور من خدمات النصيرات, والمدرب أحمد أبو إسعيفان.