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الاحتلال يجرف نحو 15 دونما مزروعة بأشجار الزيتون جنوب شرق طولكرم

الإثنين 18 مايو 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، نحو 15 دونما مزروعة بأشجار الزيتون في الاراضي الواقعة بين قريتي كفا وشوفة جنوب شرق طولكرم.

وقال الناشط في مجال الدفاع عن الاراضي في شوفة تحسين حامد ، إن أكثر من 10 جرافات احتلالية بحراسة قوات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين المسلحين قاموا بتجريف هذه الاراضي وتدمير واقتلاع أشجار الزيتون وكل المزروعات فيها، والتي تعود ملكيتها لآل حامد وأهالي كفا وللمواطن عارف يعقوب، مشيرا إلى أن هذه الأراضي تقع غرب مستوطنة "آفني حيفتس" المقامة على اراضي قرى شوفة وكفا وكفر اللبد والحفاصي.

وأضاف: ان هذه الاعمال هي استمرار للاعتداءات المتكررة على اراضي المواطنين في هذه المنطقة لتحقيق اهدافها الاستيطانية وحماية المستوطنين بحجة انها قريبة من مستوطنة "آفني حيفتس"، مشيرا إلى ان جرافات الاحتلال قامت قبل شهر ونصف بإغلاق الطرق المؤدية إلى هذه الأراضي بالسواتر الترابية ومنعت المزارعين من الوصول لأراضيهم والعمل فيها.

 
#الاحتلال

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