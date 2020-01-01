المالكي في رسالة لنظيره الأردني: نفتخر ونعتز بمواقف العاهل الأردني

رام الله / سما /

بعث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي برسالة إلى نظيره الأردني وزير الخارجية والمغتربين ايمن الصفدي، تمنى فيها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً الصحة والسلامة والخير، والانتصار على الفيروس وهزيمته.

كما أكد الوزير المالكي، وفق بيان للوزارة، اليوم الإثنين، "فخر واعتزاز دولة فلسطين بمواقف المملكة الثابتة في دعم قضايا شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، والتي كان آخرها الموقف العربي الأخوي الأصيل والصادق الذي أعلنه جلالة الملك عبد الله الثاني في وجه التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، خاصة الأغوار وشمال البحر الميت، والذي أكد فيه جلالته مجدداً على وحدة الهدف والمصير والعلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني وقيادة البلدين، والدفاع عن حقوق شعبنا على قاعدة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات عملية السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين".

كما عبر الوزير المالكي في رسالته الى نظيره الأردني عن تقدير شعبنا لهذا الموقف الأردني الشجاع الذي بعث برسالة تحذير قوية للحكومة الإسرائيلية من جهة، وللمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا وحقوقه.