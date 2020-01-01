  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي في رسالة لنظيره الأردني: نفتخر ونعتز بمواقف العاهل الأردني

الإثنين 18 مايو 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بعث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي برسالة إلى نظيره الأردني وزير الخارجية والمغتربين ايمن الصفدي، تمنى فيها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً الصحة والسلامة والخير، والانتصار على الفيروس وهزيمته.

كما أكد الوزير المالكي، وفق بيان للوزارة، اليوم الإثنين، "فخر واعتزاز دولة فلسطين بمواقف المملكة الثابتة في دعم قضايا شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، والتي كان آخرها الموقف العربي الأخوي الأصيل والصادق الذي أعلنه جلالة الملك عبد الله الثاني في وجه التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، خاصة الأغوار وشمال البحر الميت، والذي أكد فيه جلالته مجدداً على وحدة الهدف والمصير والعلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني وقيادة البلدين، والدفاع عن حقوق شعبنا على قاعدة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات عملية السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين".

كما عبر الوزير المالكي في رسالته الى نظيره الأردني عن تقدير شعبنا لهذا الموقف الأردني الشجاع الذي بعث برسالة تحذير قوية للحكومة الإسرائيلية من جهة، وللمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا وحقوقه.

 
#رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة: السيطرة على شجار عائلي خلّف قتيلين شرق مخيم جباليا شمال القطاع

تأكيدا لما اوردته سما :"الأوقاف بغزة" تقرر فتح المساجد تدريجيًا وفق جملة من الإجراءات

مصادر: قرار بإعادة فتح مساجد قطاع غزة لتأدية صلوات الجمعة اعتبارا من 22 ايار/مايو

حماس تصدر توضيحا حول ما يتم تداوله من قوائم للأسرى سيفرج عنها قريبًا

المرصد: مقتل 7 عناصر موالين لإيران في ضربات جوية مجهولة شرق سورية

بعد أيام من التصويت.. إيران تتراجع وتحذف مادة من قانون ضد إسرائيل

قطر : السبت القادم اول أيام عيد الفطر المبارك

الأخبار الرئيسية

ملادينوف: القانون الدولي يحظر ضم إسرائيل للضفة ويشجع التطرف

p

أشكنازي: خطة ترامب فرصة تاريخية لترسيم الحدود و تهديدات الأردن دفعتنا لدراسة جميع الخيارات

35644

محكمة إسرائيلية تدين مستوطن يهودي بالقتل العمد لعائلة دوابشة

مصادر إعلامية عبرية: إسرائيل ستسمح بدخول جميع العمال الفلسطينيين بعد عيد الفطر

كاتب إسرائيلي : لماذا تفشل محاولات اقتلاع حماس المرة تلو الأخرى؟