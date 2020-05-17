حاكورة يكشف حقيقة الخلاف مع إدارة جمعية الشبان المسيحية بغزة

غزة / سما/

أصدر رجل الأعمال سعد حاكوره بياناً توضيحياً حول (( الخصومات والنزاعات القانونيه مع مجلس الإدارة الحالي لجمعية الشبان المسيحية بغزه الذي ينتمي إليها من أربعة عقود ونصف مضت.

وتضمن البيان التوضيحي الذي وقع بإسمه ونشره علي حسابه الخاص في "الفيس بوك" والذي وجهه للرأي العام الرسمي والحكومي والشعبي إضافةً للمنظومة الرياضية الرسمية والأهلية وقواعدها في عموم الوطن من الأندية والجمعيات ومراكز الشباب في الوطن والخارج.

وكشف حاكوره عما أسماه البعض القليل من المسلكيات للبعض في إدارة الجمعية وفي مقدمتهم رئيس المجلس السيد سهيل خريستو طرزي والبعض المتنفذ في المجلس، هذه المسلكيات قادت إلي فصله وإنهاء عضويته من الجمعية العمومية ومنعه من دخول الجمعية بشكل غير قانوني ودون أسباب منطقيه ودون إجراء التحقيقات اللازمة حسب الأصول القانونيه، معتبرا إياها ردة فعل انتقاميه بسبب الإخطارات العدلية العديدة والكتابات التي لا تحمل إلا كل النصح والإرشاد لأجل قيادة الجمعيه ووصولها إلي بر الأمان والارتقاء بواقعها المؤسسي وتحديداً الإداري والمالي والقانوني ومراعاة الشفافية والنزاهة توطئةً لخدمة جموع منتسبيها من الأعضاء إضافةً للمجتمع المحلي والوطني الفلسطيني .

وأبرز حاكوره من خلال توقيعه أن عضويتهم في عمومية الجمعية وفق القانون (( عضويه عائليه وليست عضويه فرديه، وتركزت ما أسماها الجريمة القانونية بسلخه بشك ظالم وغير قانوني عن عائلته وزوجته وأولاده، وهو ما يتنافي مع (( رسالة المحبه والسلام )) ويتعارض مع شعار جمعيات الشبان المسيحيه في العالم وهو (( العقل والروح والجسد )) .

وكشف البيان أن الإجراء الظالم تجاهل الدور الكبير الذي لعبه حاكوره ومشاركته الكبيرة والطويلة في العمل والعطاء والقيادة لجمعية الشبان التي يعشقها عشق الوطن، إضافةً لدوره الفاعل والثمين في التأثير علي الشركاء والممولين من المجتمع المحلي والعربي والدولي في جلب المنح والمساعدات عبر التاريخ الطويل.

حاكوره في ختام بيانه التوضيحي أبرز بشكل واضح وجلي أن الإجراء الظالم بحقه يتعارض مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (١) لسنة (٢٠٠٠ م)… ولائحته التنفيذية وقال إن من اتخذ القرار الظالم بحقه مازال مصراً علي بقاء هذا القرار وهذا المنع.

وكانت الأغلبية الراجحة في عمومية الجمعية والتي تزيد عن ٥٦٪؜ من عددها قد وجهت رسالة موقعه إلي مجلس الإدارة وتطالبه بضرورة التراجع عن موقفها الذي يدفع باتجاهه البعض المتنفذ من الأعضاء والعدول فوراً عنه لعدم قانونيته، وخشية من الارتدادات السلبية الناتجة عن هذا القرار الظالم على حد تعبيره.

وأكد حاكوره أن سيواصل المواجهة القانونية في المحاكم الفلسطينية والجهات النيابية ووعد لا بل عاهد الأخيار والأحرار والمتضامنين بالبقاء مناضلاً عنيداً وصلباً ضد الظلم الواقع عليه وعلي جمعيته، والوقوف بحزم وقوه ضد كل محاولات الإساءة والسياسة الضيقة الهدامة التي يتبعها البعض وفق تعبيره.

يذكر أن رجل الأعمال /سعد حاكوره يعتبر أحد الشركاء لمجموعة مجوهرات غطاس حاكوره وأولاده في الوطن والتي يزيد عمرها عن إثنين وثمانون عاماً، ويعتبر من ألمع نجوم الرياضة في الوطن ومن أبرز قيادات المنظومة الرياضية في الوطن وكان مؤسساً ورئيساً للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي وعضو مقيم في اللجنة الأولمبية الفلسطينية في أواسط التسعينيات والناطق الإعلامي الأول للجنة الأولمبية الفلسطينية وناطقاً إعلامياً للوفد الفلسطيني الأولمبي الذي شارك لأول مره رسمياً في أولمبياد أتلاتنا ١٩٩٦ ومؤخراً كان عضواً منتخباً في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم ورئيساً للجنة المالية للإتحاد منذ ٢٠١٢ حتى ٢٠١٦ .

وهذا نص البيان الذي نشره رجل الأعمال سعد حاكوره عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك":

توضيح للرأي العام ومؤسسات حقوق الإنسان



أتقدم أنا سعد غطاس يعقوب حاكورة، غزة، الزيتون، بصفتي عضو الجمعية العمومية لجمعية الشبان المسيحية بغزة، ومن الجيل الثاني لمؤسسيها الأوائل منذ أربعين عاماً ويزيد ، بهذا التوضيح لعموم الأفراد والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الفلسطينيه والإتحادات الرياضية الوطنيه وكافة الأندية و الجمعيات ومراكز الشباب في الوطن... للكشف عن المسلكيات الإدارية غير القانونية التي يقودها بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية بغزة وفي مقدمتهم رئيس المجلس السيد/ سهيل خريستو طرزي، حيث انتهت هذه المسلكيات إلى حد القيام بفصلي من الجمعية العمومية لجمعية الشبان المسيحية دون أسباب منطقية، ودون إجراء التحقيقات اللازمة حسب الأصول القانونية المعروفة، وكردة فعل إنتقامية على الإخطارات العدلية والمنشورات والكتابات التي لا تحمل إلا كل النصح والإرشاد لأجل قيادة الجمعية نحو بر الأمان والارتقاء بواقعها الإداري والمالي واتساع رقعة خدماتها لجموع منتسبيها من الأعضاء إضافةً للجمهور الفلسطيني.

ففي يوم الأحد الموافق18/8/2019م تفاجأت بوجود قرار فصلي من الجمعية، الذي تم اتخاذه يوم الجمعة الموافق16/8/2019م، وهو قرار موجز للغاية بلا أسباب منطقية وتسبيب قانوني، وموقع عليه من قبل أحد أعضاء المجلس الذي توجد بيني وبينه خصومة قضائية سابقة!، كما أن هذا القرار يأتي رغم إعتراضي على رئيس وأعضاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها خلافاً للقانون والأصول المرعية، ومع ذلك إتخذت هذه اللجنة قرارها بفصلي دون حضوري للتحقيق مستغلة (الإعتراض) المقدم مني ضد رئيسها وعضويها الأخرين، كما يأتي هذا القرار الإنتقامي الظالم دون مراعاة لأي إعتبارات إجتماعية ودينية، والمكانة المكتسبة لي في المجتمع المسيحي والوطني الفلسطيني والعربي والدولي ككل، متجاهلين الدور الكبير الذي مارسته مع الأهل والأصدقاء والشركاء في جلب وتقديم المساعدات والمنح عبر التاريخ الطويل لجمعية الشبان المسيحية، التي أتشرف أن أكون عضواً منذ القدم في أكثر من مجلس من مجالس إدارتها المتعاقبة.

وأختم هذا التوضيح بأن قرار الفصل يتعارض كلياً مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وكذلك مع النظام الأساسي لجمعية الشبان المسيحية، هذا النظام المقدس الذي ارتضاه المؤسسين والأوائل وكافة أعضاء الجمعيات العمومية المتعاقبة، كما أن من اتخذ القرار الظالم بحقي لا زال مُصراً على بقاء هذا القرار، متجاهلاً بطريقة غريبة وشاذة كافة الرسائل الموجهة له من مراكز حقوق الانسان، وتوقيعات الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الشبان المسيحية التي تطالب بالعدول فوراً عن قرار الفصل.

وأخيراً فإنني أعاهد كل الأخيار والأحرار والمتضامنين معي بأنني سأبقى مناضلاً عنيداً ضد هذا الظلم الواقع عليّ، مدافعاً عن جمعيتنا العريقة ضد كل محاولات الإساءة والسياسة الهدامة التي يتبعها البعض.

غزة، الأحد الموافق17/5/2020