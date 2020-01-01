ملادينوف: القانون الدولي يحظر ضم إسرائيل للضفة ويشجع التطرف

القدس المحتلة / سما /

حذر نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، من أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، محظور بموجب القانون الدولي.



وقال ملادينوف "يُشكّل الضم تهديدا كبيرا، وهو محظور بموجب القانون الدولي، وسيقوّض النظام الدولي".



وأضاف لدى مشاركته في ندوة نظمها المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الاقليمية، مساء الأحد "سيكون للضم آثار قانونية وسياسية وأمنية، سيكون من الصعب التعامل معها".

وتابع "سيلحق الضم الضرر بآفاق السلام، ويشجع التطرف من جميع الجهات، كما سيقلل من احتمالات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في حفل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الأحد، أن حكومته ستسعى إلى ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.