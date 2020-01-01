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جمعية مستوردي المركبات: قرار تخفيض الرسوم منقوص ويجب توحيدها مع الضفة

الإثنين 18 مايو 2020 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية مستوردي المركبات: قرار تخفيض الرسوم منقوص ويجب توحيدها مع الضفة


غزة / سما/

غزة /  

اعتبرت جمعية مستوردي المركبات في غزة آن قرار تخفيض رسوم ترخيص مركبات الديزل غير كافي ومنقوصا.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية اسماعيل النخالة : المطلوب هو توحيد رسوم الترخيص أسوة بما هو معمول به بالضفة الغربية ليصبح ٦٦٠ شيكل بدلا من ١٥٠٠   وتماشيا مع الوضع الاقتصادي المنهار في غزة.

وكان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، خليل الزيان قد أعلن عن جملة من القرارات التي اتخذتها الوزارة، فيما يخص تخفيض رسوم المركبات في قطاع غزة، وأوضح أن  ذلك شمل المركبات الخصوصية من نوع الديزل، حيث بلغت قيمة الخصم 600 شيكل؛ لتصبح 1500 شيكل بدلاً 2100 شيكل، وكذلك تخفيض رسوم المركبات العمومى الداخلي من نوع الديزل، حيث بلغت قيمة الخصم 600 شيكل لتصبح 1500 شيكل بدلاً من 2100 شيكل.

وتابع الزيان، أن تخفيض الرسوم شمل المركبات العمومي، والتي تحمل لوحة ( 20_24_25 ) قيمة أجرة نمرة المرور، حيث بلغت قيمة الخصم 625 لتصبح 625 بدلاً 1250، وكذلك تخفيض رسوم المركبات العمومي الداخلي من نوع بنزين، حيث بلغت قيمة الخصم 500 شيكل لتصبح 500 شيكل بدلاً من 1000 شيكل (كرت سير)، مؤكداً أن تطبيق هذا القرار على المركبات المذكورة أعلاه، سيبدأ اعتباراً من تاريخ 1/1/2020.

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