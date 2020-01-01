تعرف على وزراء حكومة نتنياهو غانتس الجديدة

القدس المحتلة / سما /

بأغلبية 72 عضوا، صادقت الكنيست بالأمس، على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الخامسة والثلاثون، حكومة الوحدة الوطنية، بزعامة نتنياهو وغانتس، وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فهذه هي الحكومة الأكبر بتاريخ الدولة، وستكون مكونة من 35 وزيرا، وهم على النحو التالي:

1- كتلة اليمين ( الليكود والأحزاب الدينية )

الليكود:

بنيمين نتنياهو رئيس الوزراء الأول بالتناوب

- دافيد أمسالم – الليكود – الوزير الذي يربط بين الحكومة والكنيست

- يسرائيل كاتس – الليكود – وزير المالية

- يوأف جالانت – الليكود - وزير التعليم

- جيلا جملليئيل – الليكود - وزيرة البيئة

- ميري ريجيف – الليكود – وزيرة المواصلات

- تسفي حوتبولي – الليكود – وزيرة الإستيطان

- يولي أدليشتاين – الليكود – وزير الصحة

- جلعاد أردان – الليكود – وزير التعاون الإقليمي

- إيلي كوهين – الليكود – وزير الإستخبارات

- يوفال شتاينتش – الليكود – وزير الطاقة

- زئيف ألكين – الليكود – وزير التعليم العالي

- تساحيا هنجبي – الليكود – وزير بمكتب رئيس الوزراء

- أمير اوحنا - الليكود - وزير الأمن الداخلي

الأحزاب الدنينية:

- آريه درعي – شاس – وزير الداخلية

- يعكوف أفيتان – شاس – وزير الأديان

- يعكوف ليتسمان - يهدوت هتوراة - وزير البناء والإسكان

- الحاخام رافي بريرتس - البيت اليهودي - وزير القدس

2- كتلة اليسار ( كحول لفان والعمل جيشر)

كحول لفان:

بيني غانتس رئيس الوزراء الثاني بالتناوب

- بيني غانتس - كحول لفان- وزير الجيش

- جابي أشكنازي - كحول لفان- وزير الخارجية

- آفي نيركسون - كحول لفان- وزير القضاء

- أوريت هكوهين - كحول لفان- وزيرة التعاون الإستراتيجي

- حيلي تروفر - كحول لفان- وزير الثقافة والرياضة

- بنينا شيتا - كحول لفان- وزيرة الاستيعاب والهجرة

- أساف زمير - كحول لفان- وزير السياحة

- يزهر شاي - كحول لفان- وزير العلوم والتكنولوجيا

- ميخائيل بيتان - كحول لفان- وزير في وزارة الأمن

- ميراف كوهين – كحول لفان - وزيرة المساواة الاجتماعية

- ميراف كوهين – كحول لفان - وزيرة شؤون الأقليات

- عومير ينكلوفيتش - كحول لفان- وزيرة الشتات

- يوعز هندل - كحول لفان - وزير الاتصالات

- ألون شوستير - كحول لفان - وزير الزراعة

العمل وجيشر:

- عمير بيرتس – العمل – وزير الاقتصاد

- إتسيك شلومي – العمل – وزير العمل

- أورلي ليفي أبكسيس – جيشر- وزيرة العلاقات الجماهيرية

رئيس الكنيست: يريف لفين – من الليكود