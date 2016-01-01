حديث بين كيليني وإدارة يوفنتوس بشأن كيليان مبابي

وكالات / سما /

يتذكر جورجيو كيليني نجم دفاع يوفنتوس أول مرة شاهد بها كيليان مبابي، وكشف عن الحديث الذي دار بينه وبين فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للنادي الأبيض والأسود.

وذكر جورجيو في أحداث مقتطف لكتاب سيرته الذاتية “أنا، جورجيو” عن إعجابه الكبير بمهاجم باريس سان جيرمان وبطل كأس العالم والذي يعتبر أفضل لاعب تحت 21 عاماً في كرة القدم العالمية.

كان مبابي حينها يلعب لفريق موناكو، وصادف أن تواجه مع اليوفي في هذا العام وأكد أنه أحد الأسماء الواعدة والقادمة بقوة في عالم كرة القدم بالفعل.

كتب كيليني في كتابه : “مَن المُقدر له أن يكون النجم بعد ميسي ورونالدو والفائز القادم بجائزة البالون دور؟ إنه الفرنسي كيليان مبابي..إنه لاعب فريد من نوعه..رأيته لأول مرة على شاشة التلفزيون في مباراة مانشستر سيتي وموناكو بدوري أبطال أوروبا 2016/2017، أثار إعجابي سريعاً”.

استطرد : “بعد نهاية الشوط الأول من تلك المباراة ذهبت لفابيو باراتيتشي مدير اليوفي الرياضي، وسألته: من أي كوكب أتى هذا اللاعب؟، رد فابيو: نعم، أعرفه، تابعناه لبعض الوقت وهو مهاجم لا يمكن إيقافه رغم أن عمره -آنذاك- 18 عاماً فقط”.

واصل المدافع الدولي الإيطالي : “واجهناه في دوري الأبطال هذا الموسم في نصف النهائي، إنه الآن يبلغ 21 عاماً وهو يملك كل مواصفات البطل العالمي فهو سريع ومهاري ولديه غريزة التهديف..لا يفتقر لأي شىء، إنه تحفة لا تقدر بثمن وأعتقد أنه مبابي أفضل من نيمار، فهو أفضل اتساقاً واستمرارية..والمستقبل له”.

وارتبط مبابي مؤخراً بقوة بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وكانت هناك تقارير صحفية سابقة قد ربطته بالانتقال إلى يوفنتوس في المستقبل.