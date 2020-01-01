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نادي إنجليزي يغري زيدان براتب خرافي

الإثنين 18 مايو 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي إنجليزي يغري زيدان براتب خرافي


وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن رغبة نيوكاسل في إحداث مفاجأة كبرى في البريميرليج، من خلال التعاقد مع أحد الأسماء اللامعة في أوروبا لقيادة الفريق. 

واقتربت ملكية نيوكاسل من الانتقال للأمير محمد بن سلمان، بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين مايك آشلي مالك النادي، على شرائه مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن الإدارة الجديدة لنيوكاسل تفكر في إسناد مهمة تدريب الفريق للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

وتخطط إدارة نيوكاسل لمنح زيدان راتبًا يصل إلى ضعف ما يتقاضاه في ريال مدريد (نحو 25 مليون دولار)، من أجل إقناعه بقيادة مشروع الماكبايس في السنوات المقبلة.

ولا يعتبر زيدان هو الوحيد على في لائحة المرشحين لتدريب نيوكاسل، فهناك أيضًا ماكس أليجري وماوريسيو بوكيتينو، لكنه يأتي على رأس اللائحة.

 
 
#نيوكاسل #زين الدين زيدان #ريال مدريد

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