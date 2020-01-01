رئيس الليجا يُثمن من عودة الدوري الألماني: مثال يجب الاقتداء به

وكالات / سما /

ثمن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، من خطوة عودة الدوري الألماني بعد توقف طويل سببه تفشي فيروس كورونا.

وكان الدوري الألماني قد استأنف نشاطه اعتباراً من أمس السبت، حيث أقيمت عدد من المُباريات في إطار الجولة 26، وتم استكمال الجولة اليوم، على أن يُختتم الأسبوع غداً.

وقال تيباس، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، عن عودة البوندسليجا، :”سعيد للغاية، وهنأت المُدير التنفيذي لرابطة الدوري الألماني”، وتابع :”لقد قاموا بعمل هام للغاية وقدموا مثالاً يُحتذى به، وأنا فخور “.

وفي هذا السياق أبدى تيباس سعادته بعودة أندية الليجا للتدريبات الجماعية اعتباراً من الغد، وأشار إلى أن ذلك تم تحديده وفق قرار وزاري، مُعرباً عن تقديره لتلك الخطوة التي تأتي استكمالاً لخطة طموحة لمُعاودة النشاط الكروي في إسبانيا.

وأضاف تيباس :”تاريخ استئناف المُسابقة ستُحدده السلطات الصحة، وليس نحن”، وتابع :”أنا أريد أن يكون في أقرب وقت مُمكن، نحن نعمل على الاستئناف اعتباراً من 12 يونيو”.