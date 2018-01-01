وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة رفضه لعرض ريال مدريد

وكالات / سما /

خرج رامي عباس، وكيل النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن صمته كاشفاً حقيقة رفضه لعرض من نادي ريال مدريد في 2018.

وقال عباس، عبر تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “محمد لم يُناقش أي خطط بخصوص مُستقبله الاحترافي مع أي مُدرب سابق”.

ويأتي حديث عباس رداً على تصريحات لهاني رمزي، المُدرب المُساعد السابق للمنتخب المصري، نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية، قال فيها :”عندما كُنت أعمل مع هيكتور كوبر، كان لدينا مُعسكر تدريبي في سويسرا”.

وتابع رمزي قائلاً :”كنت أتحدث مع صلاح وأخبرني أن ريال مدريد أرسل له عرضاً”، ليضيف بالقول :”العرض كان جيداً للغاية، ولكن صلاح تناقش معي ومع المُدرب كوبر، وقرر أن يبقى في ليفربول لأنه كان يشعر بالراحة هناك”.

ويُقدم محمد صلاح أداءً رائعاً مع فريق ليفربول الذي انضم إليه قبل 3 أعوام، وحقق مع الفريق دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الموسم الماضي.

ونجح في التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي لموسمين مُتتاليين، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن الريدز منذ 3 عقود.