برشلونة لن يتعاقد مع بيانيتش إلا في حالة واحدة

وكالات / سما /

صدرت عدة تقارير إسبانية تؤكد وصول برشلونة لاتفاق مع يوفنتوس حول انتقال ميراليم بيانيتش بالإضافة إلى ماتيا دي شيليو إلى البارسا، على أن ينتقل الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو إلى النادي الإيطالي.

إدعت صحيفة سبورت أن على يوفنتوس دفع 25 مليون يورو إضافة إلى بطاقتي بيانيتش ودي شيليو للحصول على سيميدو.

ولكن حسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات “جيانلوكا دي مارتزيو” فإن اليوفي ليس مهتماً بوصول سيميدو إلى كتيبة المدرب ماورتسيو ساري الموسم القادم.

وأوضح دي مارتزيو في حديثه الخاص إلى شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن اللاعب الوحيد الذي سيقبل به اليوفي في صفقة التبادل مع بيانيتش هو البرازيلي آرتور ميلو.

ويبدو أن هذا الاتفاق يبدو مستبعداً في الوقت الحالي، حيث أوضح اللاعب البرازيلي في وقتٍ سابق أنه يرغب في البقاء مع النادي الكاتالوني والقتال من أجل التواجد أساسياً في فريق المدرب كيكي سيتيين.

ورغم ذلك فإن بيانيتش مازال معروضاً في السوق، ويبدو أنه قد ينتقل أيضاً على سبيل المبادلة إلى مانشستر يونايتد -على أن ينتقل بوجبا إلى يوفنتوس-، أو في صفقة مبادلة ينتقل بها لفريق باريس سان جيرمان على أن ينضم لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس إلى البيانكونيري.

يُقدر يوفنتوس قيمة بيانيتش بما يقرب من 30 مليون إلى 40 مليون يورو، ولذلك فإن من المستبعد إدخاله في صفقة مبادلة مع سيميدو بالإضافة إلى بطاقة دي شيليو و25 مليون يورو كما أوضحت التقارير الصُحفية هذا الصباح.