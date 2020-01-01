معايعة تستقبل القنصل الايطالي الجديد في بيت لحم

بيت لحم / سما /

استقبلت وزيرة السياحة والاثار رٌلى معايعة القنصل الإيطالي جُوسيبي فيديل والوفد المرافق له، حيث جرى اللقاء في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.

في البداية رحبت الوزيرة معايعة بالقنصل فيديل، مقدمة له التهاني على استلامه منصب القنصل الايطالي العام، ومؤكدة على تطلعها لمزيد من التعاون الثنائي المشترك بين فلسطين وايطاليا في الفترة القريبة والقادمة وبعد زوال جائحة كورونا.

وتحدثت معايعة عن الجهود الفلسطينية التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لمواجه وباء الكورونا معربة عن تضامنها مع ايطاليا في مواجهة الازمة ومقدمة لتعازيها الحارة لأهالي الضحايا الايطاليين الذين توفوا نتيجة هذا الوباء العالمي.

معايعة اكدت على عن الاجراءات الاحتلالية الاسرائيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال من اعتداء على الحرم الابراهيمي بمشروع تهويدي يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الصهيونية لخدمة أجندات سياسية استيطانية للاحتلال الإسرائيلي وخلق واقع جديد على حساب الهوية والتراث الثقافي والديني الفلسطيني، حيث يعتبر هذا المشروع تدنيس للحرم وتعدٍ على الأملاك الوقفية الإسلامية في محيطه، وما يتضمنه هذا المشروع من إضافات حديثة تمس بشكل كبير بالقيم العالمية الاستثنائية للحرم وبأصالته، بشكل لا يمكن إصلاحه.

واطلعت معايعة القنصل الايطالي على صورة الاجراءات الاحتلالية التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتنفيذ سياسة الضم والتوسع وخصوصا في منطقة الاغوار الفلسطينية مما سيعمل على قتل حل الدولتين ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ومن جهته فقد أكد القنصل الايطالي على شكره الكبير للوزيرة معايعة على حفاوة الاستقبال، مؤكدا استعداده الكامل للتعاون في سبيل تطوير العلاقات الثنائية في مجال السياحة والتراث الثقافي وبالتأكيد بعد زال جائحة الكورونا عن العالم.