أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

مصادقة الكنيست على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، تصدّر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الإثنين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "يديعوت أحرنوت:"

- 34 مواطنا مقابل 34 وزيرا: ما الذي يزعج الإسرائيليين؟

- نتنياهو يعلّق على تشكيل حكومة مضخمة: تكلفة منخفضة مقارنة مع الذهاب إلى انتخابات رابعة

- مجلس وزراء فارغ المضمون؟ نتنياهو وغانتس يتوقعان اتخاذ قرارات في "المطبخ المصغّر"

- موجة حر تاريخية: أكثر من 40 درجة في جميع أنحاء إسرائيل تقريبا

- ثالث جريمة قتل مشتبه بها في 12 ساعة: مقتل شاب (26 عاما) في حريش

- إدانة المستوطن بن أولئيل بقتل 3 أفراد من عائلة دوابشة

- ليتسمان: "نتنياهو رضخ للمخاوف المبالغ فيها من بار سيمنوتوف، كان هناك رعب مفرط"

- بار سيمنتوف يرد على ليتسمان: "احترمه، أنقذنا آلاف الأرواح"

* " هآرتس":

- إدانة مستوطن إسرائيلي بقتل ثلاثة أفراد من عائلة فلسطينية عام 2015

- بعد عام من الجمود وأيام تأخير، الكنيست يصادق على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة

- وزير الصحة السابق يلوم مدير عام الوزارة على "إثارة الرعب" بخصوص جائحة كورونا

-272 وفاة و16617 مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل

- الصين ترسل فريقا للتحقيق في وفاة سفيرها لدى إسرائيل

* "معاريف":

- أشكنازي: "خطة ترامب علامة فارقة وسنمضي قدما فيها مع الحفاظ على اتفاقيات السلام"

- الفساد وغسيل الأموال: جلسة استماع وتقديم لائحة اتهام ضد الحاخام اليعازر برلاند

- إدانة المستوطن بن أولئيل بقتل عائلة دوابشة، وتوقعات بطلب إستئناف

- ليتسمان: "كان هناك الكثير من إثار الرعب، نتنياهو استجاب للمخاوف المبالغ فيها من بار سيمنتوف"

- بعد ثلاثة انتخابات وأغلبية 73 عضوًا في الكنيست: الحكومة الـ35 تؤدي اليمين الدستورية

- السفير الإسرائيلي لدى الصين: "السفير الصيني توفي بنوبة قلبية"

* "إسرائيل اليوم":

- أشكنازي: "خطة ترامب فرصة تاريخية؛ سنحافظ على السلام مع جيراننا"

- الوزير كحلون يسلّم وزارة المالية لكاتس

- تقديم لائحة اتهام جديدة ضد الحاخام اليعازر برلاند

- قضية دوما: إدانة المتهم الرئيسي بقتل ثلاثة من أفراد عائلة دوابشة

- بعد 3 حملات انتخابية وأزمة سياسية: الكنيست يصادق على الحكومة الجديدة