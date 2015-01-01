أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

مصادقة الكنيست على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، تصدّر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الإثنين.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "يديعوت أحرنوت:"
- 34 مواطنا مقابل 34 وزيرا: ما الذي يزعج الإسرائيليين؟
- نتنياهو يعلّق على تشكيل حكومة مضخمة: تكلفة منخفضة مقارنة مع الذهاب إلى انتخابات رابعة
- مجلس وزراء فارغ المضمون؟ نتنياهو وغانتس يتوقعان اتخاذ قرارات في "المطبخ المصغّر"
- موجة حر تاريخية: أكثر من 40 درجة في جميع أنحاء إسرائيل تقريبا
- ثالث جريمة قتل مشتبه بها في 12 ساعة: مقتل شاب (26 عاما) في حريش
- إدانة المستوطن بن أولئيل بقتل 3 أفراد من عائلة دوابشة
- ليتسمان: "نتنياهو رضخ للمخاوف المبالغ فيها من بار سيمنوتوف، كان هناك رعب مفرط"
- بار سيمنتوف يرد على ليتسمان: "احترمه، أنقذنا آلاف الأرواح"
* " هآرتس":
- إدانة مستوطن إسرائيلي بقتل ثلاثة أفراد من عائلة فلسطينية عام 2015
- بعد عام من الجمود وأيام تأخير، الكنيست يصادق على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة
- وزير الصحة السابق يلوم مدير عام الوزارة على "إثارة الرعب" بخصوص جائحة كورونا
-272 وفاة و16617 مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل
- الصين ترسل فريقا للتحقيق في وفاة سفيرها لدى إسرائيل
* "معاريف":
- أشكنازي: "خطة ترامب علامة فارقة وسنمضي قدما فيها مع الحفاظ على اتفاقيات السلام"
- الفساد وغسيل الأموال: جلسة استماع وتقديم لائحة اتهام ضد الحاخام اليعازر برلاند
- إدانة المستوطن بن أولئيل بقتل عائلة دوابشة، وتوقعات بطلب إستئناف
- ليتسمان: "كان هناك الكثير من إثار الرعب، نتنياهو استجاب للمخاوف المبالغ فيها من بار سيمنتوف"
- بعد ثلاثة انتخابات وأغلبية 73 عضوًا في الكنيست: الحكومة الـ35 تؤدي اليمين الدستورية
- السفير الإسرائيلي لدى الصين: "السفير الصيني توفي بنوبة قلبية"
* "إسرائيل اليوم":
- أشكنازي: "خطة ترامب فرصة تاريخية؛ سنحافظ على السلام مع جيراننا"
- الوزير كحلون يسلّم وزارة المالية لكاتس
- تقديم لائحة اتهام جديدة ضد الحاخام اليعازر برلاند
- قضية دوما: إدانة المتهم الرئيسي بقتل ثلاثة من أفراد عائلة دوابشة
- بعد 3 حملات انتخابية وأزمة سياسية: الكنيست يصادق على الحكومة الجديدة