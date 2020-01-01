اى سلام ... ؟ ،، محمد سالم

السلام عليكم ... بدنا سلام

اى سلام ؟!! بل سيفا .. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم..

اى سلام يا مولانا.. بعد ان كبلوني بالحديد انهم يقطعون يدى ورجلي بعد ان سرقوا ارضي .. انهم يلقون بزيتي على الارض .. ويحرقون قمحي واصلب من جديد .. ويطحن عظام أجدادي فى مقبرهم .. وما اكثرهم للثأر بعيد ..

وامتلاء بئر المياه العذب وفاض بدماء احفادي فهل من مزيد .. سلام !! وأى سلام ؟ .. انهم يريدون منى ان اكذب واعترف بالكذب و الوهم !! ولكنى لن اكذب وسوف اموت واخلف لهم شيئا لا يموت .. الحقيقة والفجر الجديد.

يا قلب اصبر وتشجع لا تعبا بالهزيمة ان النصر ات عما قريب ، والعدل لابد ان يتحقق ، فانت ساحة معركة ولتصرخ فينا .. بل نحن الوحي والبعث والفجر الجديد ..ولا نصفق بالإكراه ولا نبكي مجاملة ... ونقول سلاما على الكبار ، من يصنعون بأنفسهم كل شيء ..حتى الصبر والنصر .. بوحدة الأرض والدم و المصير .

اى سلام يا مولانا ؟ . بل سيفا وفيا العهود..

وفي المعركة تصبح حقا عملاقا – اما اذا اردت ان تنتحر تستطيع ان تقطع ذراعك الاخر وتدفن اخاك حيا ... فاسرع طريقة للوصول الى هدفك .. السير بتمهل قابضا يدك على سيفك. ولاخرى حضن لكف اخيك ...

ولا تنسي ولا تغفر لمن قتل ابوك.. ان الانسان بلا ثار ولا حرية ولا معركة ولا استقلال اقبح من ان يدفن حي – سارق ارضك هو قاتل جبان عديم الشرف .. مجرما ذئب وحش نازي ، هلاس وتاجر اعراض .. تاجر السم والعسل .. مجرم هو كلب الارهاب ، تشاهد كل ذلك بوضوح تاما في ملامحه المختلة .. عين به التحايل والأخرى نصب دجل شر واحتيال , وبقايا دماء الاطفال على يده والاخر خنجر الاغتيال... لا سلام يا مولانا .. بل سيفا .. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم .. وعليك السلام .