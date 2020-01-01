مفتي فلسطين يجيز اداء صلاة العيد جماعة وفق ضوابط وهي كالتالي ..

رام الله / سما /

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إن تحري هلال شهر شوال سيكون يوم 29 من رمضان "الجمعة القادمة"، مشيرا إلى أن هذا التحري سيقتصر على أصحاب الاختصاص من المفتين ومن جمعية الفلكيين الفلسطينيين، حتى لا يكون هناك تجمعات.

وأوضح حسين في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، أن مجلس الأوقاف مدد قرار تعليق صلاة الجمعة والجماعات في المسجد الأقصى المبارك، وهو ساري المفعول حتى يوم العيد، مشيرا إلى أن العدد الذي سيحضر صلاة الجمعة والعيد سيكون قليل جدا.

ونوه إلى أن العدد سيقتصر على العاملين في المسجد من أئمة ومؤذنين وخطباء وسدنة وحراس للمسجد الأقصى المبارك، وبعض الموظفين الإداريين في دائرة الأوقاف.

وبشأن إقامة صلاة العيد في الساحات العامة، قال الشيخ حسين: "صلاة العيد هي سنة علها النبي صلى الله عليه وسلم وما تركها وهي سنة مؤكدة، هي تتكرر فقط في يوم العيد، وبالتالي بإمكان الأخوة في المحافظات وخاصة التي لا زال يوجد بها حالات اصابة بفيروس كورونا أن يؤدونها في البيوت ويجوز ذلك".

وأكد على أنه اذا كان هناك بعض الساحات المفتوحة كما حدث في محافظة جنين وبإشراف وزارة الصحة والمحافظة وذوي الاختصاص في المنطقة، "فلا بأس بلك شريطة المحافظة على كافة التعليمات الصادرة من الصحة من حيث التباعد والكمامات وفي الاماكن المفتوحة وكمنطقة لا يوجد فيها عدوى الفيروس".

وتابع حسين: "نسأل الله لهم السلامة سواء أقاموا الصلاة في ساحة عامة أو في غيرها، ولكن بطبيعة الحال في المحافظات التي لازال فيها عدوى كورونا، فإننا نقول كما أن صلاة الجمعة والجماعة تقام في البيوت، وأيضا هناك امكانية لإقامة صلاة العيد بنفس الصورة في البيت".