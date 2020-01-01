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تنمية طوباس توزع البطاقة الالكترونية الغذائية لنحو 412 اسرة

الإثنين 18 مايو 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT


طوباس / سما /

قامت مديرية التنمية الاجتماعية في طوباس بتوزيع كوبانات غذائية جديدة "البطاقة الالكترونية"  نحو 412  بطاقة للاسر المسجلة على قاعدة بيانات الوزارة ، مع برنامج الغذاء العالمي.

وقال براء عواد منسق برنامج الغذاء العالمي بالمديرية بأن البطاقة الالكترونية تم العمل عليها منذ اعلان حالة الطوارئ وتم ترشيح الاسر التي تعاني من الفقر والمنكشفة من جائحة كورونا.

وعبر عواد عن تقديرة لجهود برنامج الاغذية العالمي في مد يد العون والمساعدة الاسر الفقيرة والمهمشة خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

واشار عواد سيتم استخدام البطاقات للحصول على مساعدات غذائية وعينية من المحلات التجارية تم الاتفاق معها من قبل البرنامج لمدة٣ شهور.

#التنمية الاجتماعية

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