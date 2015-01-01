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محكمة إسرائيلية تدين مستوطن يهودي بالقتل العمد لعائلة دوابشة

الإثنين 18 مايو 2020 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تدين مستوطن يهودي بالقتل العمد لعائلة دوابشة


القدس المحتلة / سما /

أدانت المحكمة المركزية في اللد، المستوطن الإرهابي المتطرف، عميرام بن أوليئيل، بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد، بحق 3 من أفراد عائلة دوابشة في قرية دوما بالضفة الغربية.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الأثنين، أن المتطرف بن أوليئيل، هو المتهم الرئيسي بهذه القضية، التي قتل فيها 3 من أفراد عائلة دوابشة، بالعام 2015.

وقالت القناة، إن بن أوليئيل، اعترف ثلاث مرات بارتكابه جريمة حرق منزل عائلة دوابشة، ورفضت المحكمة اعترافه بالسابق، بزعم الحصول عليها تحت الضغط.

وبسحب القناة العبرية، جاء في لائحة الاتهام، أن بن أوليئيل توجه إلى منزل عائلة دوابشة، ومعه زجاجة حارقة، وألقاها من نافذة غرفة النوم، وفر من المكان.

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