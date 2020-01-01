تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية بيت أولا غرب الخليل، وارتفاع عدد المحافظات الخالية من الفيروس إلى 8 بعد تعافي جميع الحالات في محافظتي رام الله والبيرة وطولكرم، تصدّر عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الاثنين.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:
* "الحياة الجديدة"
- 5 إصابات بـ "كورونا" في بيت أولا وارتفاع عدد المحافظات الخالية من الفيروس إلى 8
- الرئيس يعزّي والدة الشهيد الفتى قيسية
- الرجوب: الرئيس يتابع عن كثب ما يجري في يعبد
- الكنيست يصادق على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة
- الرئيس التونسي يجدد موقف بلاده المبدئي الداعم لقضيتنا وحقوق شعبنا
- السيناتور الأميركي فينستين يعبر عن قلقه من آثار ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة
- السفير الصيني: مساعدات وفريق طبي يصل فلسطين الشهر الجاري
- هيئة التقاعد: لم يستفد أي شخص من تعديل القانون رقم "4" لسنة 2020
- "عدم الانحياز" تندد بخطط إسرائيل الهادفة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة
- طوشة "أطفال" في بيت لاهيا أشعلت شجارا تطور لإطلاق نار بين عائلتين وأدى لمقتل مواطنين
- الحرارة أعلى من معدلها العام بــ 12 درجة مئوية
- العثور على سفير الصين لدى إسرائيل متوفى في منزله
- الحياة تسري في أريحا.. ليلا
* "الأيام":
- 5 إصـابـات جـديـدة بـفـيـروس "كـورونـا" لمخالطين في بيت أولا وتعافي 7 حالات
- نتنياهو ينال ثقة الكنيست بحكومته الجديدة ويـكرّر أن الـوقت قد حان لاتخـاذ قرار الضـم
- عودة: سنكون معارضة حقيقية وفعّالة لإسقاط الحكومة
- انتخاب ياريف ليفين رئيسا للكنيست
- 3 وفيات و18 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
- جباليا: مقتل مواطنين وإصابة خمسة خلال شجار عائلي
- مستوطنون يقطعون أشجار زيتون ويعتدون على مواطنين
- الاحتلال يـغـلـق جـمـعـيـة اجتماعية في بلدة بيت حنينا
- "عدم الانحياز" تعتمد بيانا حول التطورات الحرجة والوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية
- أحزاب هولندية: نرفض الخطة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة
- تداعيات "كورونا" تتهدد صندوق النفقة الفلسطيني
- 4.2 مليون اشتراك في الاتصالات الخليوية المتنقلة والانترنت في فلسطين
- قتيل في قلنسوة بجريمة إطلاق نار
- الأزهر يجيز صلاة العيد في المنازل
- مصر: 510 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" و18 وفاة خلال يوم واحد
- إسرائيل: 4 وفيات و11 إصابة بفيروس كورونا
- "كورونا" في العالم: نحو 316 ألف وفاة وأكثر من أربعة ملايين و782 ألف إصابة
- البرازيل: نحو 15 ألف إصابة و816 وفاة بـ"كورونا" في يوم واحد
* "القدس"
- تعافي جميع الحالات المسجّلة برام الله وطولكرم..5 إصابات جديدة بكورونا في بيت أولا
- تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتأييد 73 عضوا
- الخارجية: نتنياهو يستخف مجددا بالإجماع الدولي الرافض للضم
- اعتقال 3 مواطنين من بيت لحم وجنين..مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون جنوب نابلس
- "بيت مال القدس" تقدم دعما عينيا لشبكة المستشفيات المقدسية
- صيام لـ "القدس": معدات حفر نفق القطار أسفل وادي حلوة وصلت والحفريات تهدد بجفاف عين سلوان
- "مجموعة نداء السلام" العربية ترفض صفقة القرن
- بيان لـ "عدم الانحياز" حول التطورات الحرجة في الأراضي المحتلة
- عريقات: موقف العاهل الأردني يعكس التزامه تجاه حقوق شعبنا
- أحزاب هولندية تعلن رفضها لخطة الحكومة الإسرائيلية حول ضم الأراضي الفلسطينية
- أمر احترازي مؤقت من "العليا" الإسرائيلية ضد سلطة الطبيعة وحارس أملاك الغائبين بخصوص وادي الربابة
- العثور على سفير الصين لدى إسرائيل ميتا في بيته
- إعادة فتح المطاعم قريبا بشروط...4 وفيات و11 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
- 315,982 وفاة و4,787,666 إصابة بكورونا حول العالم