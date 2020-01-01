رام الله / سما /

تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية بيت أولا غرب الخليل، وارتفاع عدد المحافظات الخالية من الفيروس إلى 8 بعد تعافي جميع الحالات في محافظتي رام الله والبيرة وطولكرم، تصدّر عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الاثنين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة"

- 5 إصابات بـ "كورونا" في بيت أولا وارتفاع عدد المحافظات الخالية من الفيروس إلى 8

- الرئيس يعزّي والدة الشهيد الفتى قيسية

- الرجوب: الرئيس يتابع عن كثب ما يجري في يعبد

- الكنيست يصادق على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة

- الرئيس التونسي يجدد موقف بلاده المبدئي الداعم لقضيتنا وحقوق شعبنا

- السيناتور الأميركي فينستين يعبر عن قلقه من آثار ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة

- السفير الصيني: مساعدات وفريق طبي يصل فلسطين الشهر الجاري

- هيئة التقاعد: لم يستفد أي شخص من تعديل القانون رقم "4" لسنة 2020

- "عدم الانحياز" تندد بخطط إسرائيل الهادفة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة

- طوشة "أطفال" في بيت لاهيا أشعلت شجارا تطور لإطلاق نار بين عائلتين وأدى لمقتل مواطنين

- الحرارة أعلى من معدلها العام بــ 12 درجة مئوية

- العثور على سفير الصين لدى إسرائيل متوفى في منزله

- الحياة تسري في أريحا.. ليلا

* "الأيام":

- 5 إصـابـات جـديـدة بـفـيـروس "كـورونـا" لمخالطين في بيت أولا وتعافي 7 حالات

- نتنياهو ينال ثقة الكنيست بحكومته الجديدة ويـكرّر أن الـوقت قد حان لاتخـاذ قرار الضـم

- عودة: سنكون معارضة حقيقية وفعّالة لإسقاط الحكومة

- انتخاب ياريف ليفين رئيسا للكنيست

- 3 وفيات و18 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

- جباليا: مقتل مواطنين وإصابة خمسة خلال شجار عائلي

- مستوطنون يقطعون أشجار زيتون ويعتدون على مواطنين

- الاحتلال يـغـلـق جـمـعـيـة اجتماعية في بلدة بيت حنينا

- "عدم الانحياز" تعتمد بيانا حول التطورات الحرجة والوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية

- أحزاب هولندية: نرفض الخطة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة

- تداعيات "كورونا" تتهدد صندوق النفقة الفلسطيني

- 4.2 مليون اشتراك في الاتصالات الخليوية المتنقلة والانترنت في فلسطين

- قتيل في قلنسوة بجريمة إطلاق نار

- الأزهر يجيز صلاة العيد في المنازل

- مصر: 510 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" و18 وفاة خلال يوم واحد

- إسرائيل: 4 وفيات و11 إصابة بفيروس كورونا

- "كورونا" في العالم: نحو 316 ألف وفاة وأكثر من أربعة ملايين و782 ألف إصابة

- البرازيل: نحو 15 ألف إصابة و816 وفاة بـ"كورونا" في يوم واحد

* "القدس"

- تعافي جميع الحالات المسجّلة برام الله وطولكرم..5 إصابات جديدة بكورونا في بيت أولا

- تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتأييد 73 عضوا

- الخارجية: نتنياهو يستخف مجددا بالإجماع الدولي الرافض للضم

- اعتقال 3 مواطنين من بيت لحم وجنين..مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون جنوب نابلس

- "بيت مال القدس" تقدم دعما عينيا لشبكة المستشفيات المقدسية

- صيام لـ "القدس": معدات حفر نفق القطار أسفل وادي حلوة وصلت والحفريات تهدد بجفاف عين سلوان

- "مجموعة نداء السلام" العربية ترفض صفقة القرن

- بيان لـ "عدم الانحياز" حول التطورات الحرجة في الأراضي المحتلة

- عريقات: موقف العاهل الأردني يعكس التزامه تجاه حقوق شعبنا

- أحزاب هولندية تعلن رفضها لخطة الحكومة الإسرائيلية حول ضم الأراضي الفلسطينية

- أمر احترازي مؤقت من "العليا" الإسرائيلية ضد سلطة الطبيعة وحارس أملاك الغائبين بخصوص وادي الربابة

- العثور على سفير الصين لدى إسرائيل ميتا في بيته

- إعادة فتح المطاعم قريبا بشروط...4 وفيات و11 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

- 315,982 وفاة و4,787,666 إصابة بكورونا حول العالم