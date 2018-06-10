الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة أبو ديس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أسيرا محررا من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية ، إن قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، حاصرت منزل الأسير المحرر حذيفة بدر حلبية في حي باطن الزيت بالبلدة، قبل أن تقتحمه قوات الاحتلال وتفتشه وتعبث بمحتوياته.

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن حلبية في شهر كانون الأول المنصرم، بعد أن خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 67 يوما، انتهت بتحديد سقف زمني لمدة اعتقاله الاداري.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت حلبية بتاريخ 10/6/2018، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري كان آخرها بتاريخ 10/6/2019، وهو متزوج وأب لطفلة.