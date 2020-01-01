  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق واعتقال أربعة مواطنين في الخليل

الإثنين 18 مايو 2020 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في بلدة بيت أمر، فيما اعتقلت أربعة مواطنين آخرين من مناطق متفرقة من محافظة الخليل.

وأفاد الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض لـ'وفا'، بأن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة بيت زعته في البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد احمد حماد ابو مارية (32 عاما)، وهو اسير محرر امضى خمس سنوات في سجون الاحتلال.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، معتز ديب العويوي (34 عاما) من مدينة الخليل، واياد ايمن فايز ابو عليان (18 عاما) من بلدة يطا، ووليد حسين مزين (44 عاما) من مخيم العروب، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على موعد عيد الفطر فلكيا في الدول العربية

تأكيدا لما اوردته سما :"الأوقاف بغزة" تقرر فتح المساجد تدريجيًا وفق جملة من الإجراءات

مصادر: قرار بإعادة فتح مساجد قطاع غزة لتأدية صلوات الجمعة اعتبارا من 22 ايار/مايو

حماس تصدر توضيحا حول ما يتم تداوله من قوائم للأسرى سيفرج عنها قريبًا

بعد أيام من التصويت.. إيران تتراجع وتحذف مادة من قانون ضد إسرائيل

المرصد: مقتل 7 عناصر موالين لإيران في ضربات جوية مجهولة شرق سورية

هارتس: الأردن نقل تحذيرات "شديدة للغاية" من الضم لجهاز الأمن الإسرائيلي وغانتس

الأخبار الرئيسية

مصادر إعلامية عبرية: إسرائيل ستسمح بدخول جميع العمال الفلسطينيين بعد عيد الفطر

كاتب إسرائيلي : لماذا تفشل محاولات اقتلاع حماس المرة تلو الأخرى؟

لابيد : سأعارض فرض السيادة على المستوطنات وغور الأردن

قصف

المرصد: مقتل 7 عناصر موالين لإيران في ضربات جوية مجهولة شرق سورية

الشرطة: السيطرة على شجار عائلي خلّف قتيلين شرق مخيم جباليا شمال القطاع