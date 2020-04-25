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شاهد الفيديو : بث أغنية عبرية في مسلسل سوري يثير جدلا

الإثنين 18 مايو 2020 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : بث أغنية عبرية في مسلسل سوري يثير جدلا


القدس المحتلة / سما /

ثار جدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أغنية عبرية، في مسلسل سوري.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية التابعة لحزب الله، إن مسلسل "الساحر" من بطولة عابد فهد، وإخراج محمد لطفي وعامر فهد، عرض مقطع أغنية لمدة 10 ثوان، للمغنية الإسرائيلية الشهيرة زهافة كوهين.

وذكرت "الأخبار" أن وزير الإعلام السوري عماد سارة قال أمام مجلس الشعب قبل يومين، إن "محطة سما خاصة، تتبع للمنطقة الحرة، ولا تخضع لرقابة الدولة إلا في ما يخص الرقابة المبدئية على النصوص في حال تريد إنجاز نص"

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصدر رفيع في وزارة الإعلام، قوله؛ إن "مسلسلا شهيرا مثل رأفت الهجّان مثلا مرّت فيه أغان إسرائيلية، وشخصيات عبرية، ولا يمكن الحديث فيه عن تطبيع، لأن فكرته لا تندرج في هذا السياق، إنما في فضح ممارسات الاحتلال وأهدافه".

هذه الاغنية التي مرت في مسلسل #الساحر هل صحيح انها عبرية؟ https://t.co/INk9S9F5qd

— Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) April 25, 2020

وأضاف أن مسلسل "الساحر"، "ليس له علاقة بمواضيع سياسية على الإطلاق، بل هو مجرد مادة ترفيهية ربما يكون أقصى هدفها تسلية المشاهد العربي، ومع ذلك فهي مسألة مرفوضة تم تنبيه المحطة عليها بشكل حازم، ولن تتكرر على الإعلام السوري".

#اغنية #عبرية #مسلسل سوري

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