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وزارة الصحة : نقل رضيع مصاب بـ"فيروس كورونا" الى العناية المكثفة

الإثنين 18 مايو 2020 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : نقل رضيع مصاب بـ"فيروس كورونا" الى العناية المكثفة


رام الله / سما /

أعلن كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة، انه تم نقل الطفل الرضيع (3 شهور)، المصاب بفايروس كرورنا من بيت أولا في الخليل للعناية المركزة.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت الاحد تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطي العامل من بيت أولا الذي أعلنت عن إصابته مساء أمس .

قالت وزيرة الصحة إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 103 حالات، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحي القدس، و30 في محافظة الخليل، و2 في محافظة نابلس، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 8 هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم.

#فيروس كورونا #رضيع #الخليل

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