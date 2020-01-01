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ضمن التسهيلات

مصادر إعلامية عبرية: إسرائيل ستسمح بدخول جميع العمال الفلسطينيين بعد عيد الفطر

الإثنين 18 مايو 2020 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر إعلامية عبرية: إسرائيل ستسمح بدخول جميع العمال الفلسطينيين بعد عيد الفطر


القدس المحتلة / سما /

- ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، مساء الأحد، أنه سيسمح نهاية الشهر الجاري بعد عطلة عيد الفطر، باستئناف دخول جميع العمال الفلسطينيين للعمل في المستوطنات وفي القدس وداخل الخط الأخضر، وذلك ضمن التسهيلات التي تمّ إقرارها مع انخفاض الإصابات بفيروس "كورونا" الوبائي.

وذكرت الإذاعة العبرية أن ما يُسمّى بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي قرّر السماح بعودة 80,800 عامل فلسطيني للعمل في القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر، وذلك ابتداءً من نهاية شهر نيسان الجاري.

وبيّنت أن 65 ألف عامل فلسطيني سيعودون للعمل في مجال البناء، وسيسمح لهم بالعودة اليومية كالمعتاد إلى منازلهم، إضافة إلى السماح بدخول 15.800 عامل للعمل اليومي في مستوطنات الضفة الغربية المحتلّة.

#عمال #فلسطين #اسرائيل

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