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قناة عبرية: طائرة إماراتية نقلت الإسرائيليين العالقين في المغرب

الإثنين 18 مايو 2020 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: طائرة إماراتية نقلت الإسرائيليين العالقين في المغرب


القدس المحتلة / سما /

 كشفت قناة 12 العبرية، الليلة الماضية، أن طائرة إماراتية خاصة بأحد الأمراء في البلاد هي من نقلت الإسرائيليين الذين كانوا عالقين في المغرب إلى إسرائيل.

ووفقًا للقناة، فإن أحد الإسرائيليين الذين كانوا على متن الطائرة كشف في فيديو نشره عبر شبكات التواصل عن هذه الطائرة الإماراتية التي كانت ترغب الدولة العربية بإبقاء الأمر سرًا.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم ذكرت منذ أيام أنه تم نقل العالقين بعد جهود كبيرة من عدة جهات من المغرب إلى فرنسا ومنها إلى إسرائيل، حيث كانت ترفض المغرب نقلهم لإسرائيل مباشرة بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية.

والإسرائيليين هم مجموعة من رجال الأعمال والسياح الذين علقوا في المغرب بفعل توقف حركة السفر إثر أزمة فيروس كورونا.

#الامارات #طائرة #اسرائيل

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