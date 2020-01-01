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لابيد : سأعارض فرض السيادة على المستوطنات وغور الأردن

الإثنين 18 مايو 2020 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد : سأعارض فرض السيادة على المستوطنات وغور الأردن


القدس المحتلة / سما /

 قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، قبيل منتصف الليل، إنه سيعارض تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية ومناطق غور الأردن، وسيصوت مع قائمة حزبه "هناك مستقبل" وبعض الأحزاب الأخرى ضد هذه الخطوة.

واعتبر لابيد في تصريحات أوردتها القناة العبرية السابعة، بأن هذه الخطوة ستكون أحادية الجانب وليس جزءًا من اتفاق سياسي، وخاصةً أنها دون تنسيق مع الأردن.

وقال "السبب الوحيد الذي جعلهم يتحدثون عن السيادة هو أن نتنياهو أراد تشتيت انتباه الجمهور، إن نتنياهو كلاسيكي - طرح قضية سياسية حتى لا يتحدثوا عما لا يريدون أن يتحدثوا عنه".

وانتقد لبيد بشدة إنشاء حكومة نتنياهو - غانتس، في ظل وجود أكثر من مليون متعطل عن العمل بفعل فيروس كورونا وخسارة عشرات الشركات لنفسها.

واتهم، غانتس واشكنازي بأنهم عملوا على خداعه بعدما وافقوا الجلوس في حكومة يقودها رئيس وزراء بثلاثة لوائح اتهام، متعهدًا بالعمل ضمن معارضة قوية ضد هذه الحكومة.

#لابيد #ضم الضفة #مستوطنات

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