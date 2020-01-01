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الصين ترسل فريقا خاصا الى إسرائيل اليوم للتحقيق في وفاة سفيرها

الإثنين 18 مايو 2020 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين ترسل فريقا خاصا الى إسرائيل اليوم للتحقيق في وفاة سفيرها


القدس المحتلة / سما /

 من المقرر أن يصل اليوم الاثنين، فريق خاص من الصين للتحقيق في ظروف وفاة سفيرها لدى إسرائيل دو وي، الذي عثر عليه ميتًا صباح أمس في منزله بمنطقة هرتسيليا.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن الفريق الصيني سيجري تحقيقًا مستقلًا ويتعامل مع جثة السفير تمهيدًا لنقله إلى بكين.

ووفقًا للرواية الإسرائيلية فإن السفير (58 عامًا)، عثر عليه متوفيًا في سريره بسبب نوبة قلبية مفاجئة أثناء نومه.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية في ظروف الوفاة، فيما نقل الجثمان أمس إلى معهد الطب الشرعي.

وتم تعيين دو، سفيرًا لدى إسرائيل في فبراير/ شباط الماضي، حيث أمضى مدة أسبوعين في الحجر الصحي ضمن التعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

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