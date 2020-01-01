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"الشبيبة الفتحاوية" في محافظة رام الله والبيرة تطلق حملة "عيدك علينا"

الأحد 17 مايو 2020 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشبيبة الفتحاوية" في محافظة رام الله والبيرة تطلق حملة "عيدك علينا"


رام الله / سما /

أطلقت منظمة الشبية الفتحاوية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، حملة لتوزيع طرود غذائية على عائلات شهداء وأسرى، وأيتام، وذوي احتياجات خاصة، تحت شعار "عيدك علينا" للعام الخامس على التوالي.

وأوضح عضو قيادة الشبيبة معتز قرعوش، لـ"وفا"، أن هذه الحملة تأتي لإسناد العائلات المستهدفة تقديرا لظروفها الصعبة في ظل جائحة "كورونا"، إضافة إلى تعزيز حالة التكافل في الشهر الفضيل.

وبين أنه تم توزيع طرود غذائية على المناطق التنظيمية في المحافظة استكمالا لحملات سابقة قامت بها منظمة الشبيبة منذ بدء الجائحة، مضيفا أن كادر المنظمة في المناطق التنظيمية سيقوم بتوزيع المساعدات لمستحقيها، إضافة إلى تخصيص مساعدات للمؤسسات الراعية للفئات المهمشة كدار المسنين، ومدرسة الكفيفات، وجمعية الصم والبكم.

ولفت قرعوش إلى أن منظمة الشبيبة الفتحاوية في محافظة رام الله والبيرة نظمت 10 حملات سابقة، بدعم من أهل الخير في المحافظة والأخوة المغتربين.

#الشبية الفتحاوية #رام الله

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