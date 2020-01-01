  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بعد أيام من التصويت.. إيران تتراجع وتحذف مادة من قانون ضد إسرائيل

الأحد 17 مايو 2020 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد أيام من التصويت.. إيران تتراجع وتحذف مادة من قانون ضد إسرائيل


طهران /وكالات/

 أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمد جواد جمالي نوبندجاني، عن حذف مادة حظر المنافسة مع الرياضيين الإسرائيليين من مشروع هذه اللجنة.

وقال النائب نوبندجاني، في تصريحات صحفية يوم الأحد، إن "الفقرة التي جرى حذفها هي الحادية عشر والتي حظرت على الرياضيين الإيرانيين منافسة خصومهم الإسرائيليين"، مضيفًا بأن "حذف هذه الفقرة جاء في جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان".

وأضاف المسؤول الإيراني، أن "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام إسرائيل، لكنها لا تريد أن تعطي "ذريعة مكتوبة لإسرائيل ووكلائها في الاتحادات العالمية"، مشيرًا إلى أن "بقاء الفقرة الحادية عشرة من مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى تعليق الرياضة الإيرانية بالكامل".

وكان البرلمان الإيراني، قد صوت بأغلبية ساحقة، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون تحت عنوان: "مواجهة إيران للإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الأمن الإقليمي والدولي".

#ايران #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على موعد عيد الفطر فلكيا في الدول العربية

خبير عسكري : غانتس يتحضر لإنجاز صفقة التبادل مع حماس

شرطة غزة : شجار عائلي تخلله اطلاق نار في البريج يخلف إصابات

مصادر: قرار بإعادة فتح مساجد قطاع غزة لتأدية صلوات الجمعة اعتبارا من 22 ايار/مايو

هارتس: الأردن نقل تحذيرات "شديدة للغاية" من الضم لجهاز الأمن الإسرائيلي وغانتس

قصة مأساوية تهز المغرب.. عشيقان ينتحران معا والطب الشرعي يكشف مفاجأة حول الفتاة

حماس تصدر توضيحا حول ما يتم تداوله من قوائم للأسرى سيفرج عنها قريبًا

الأخبار الرئيسية

قصف

المرصد: مقتل 7 عناصر موالين لإيران في ضربات جوية مجهولة شرق سورية

الشرطة: السيطرة على شجار عائلي خلّف قتيلين شرق مخيم جباليا شمال القطاع

نتنياهو

هكذا عقبت حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس...

الصحة: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا وطولكرم خالية من الإصابات

مسجد

تأكيدا لما اوردته سما الاخبارية:"الأوقاف بغزة" تقرر فتح المساجد تدريجيًا وفق جملة من الإجراءات