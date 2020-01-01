نتنياهو يرد على انتقاد حجم الحكومة الكبير:"الانتخابات كانت ستكلفنا أكثر بكثير"

القدس المحتلة / سما /

رد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم على الانتقادات بسبب الحجم الكبير للحكومة الجديدة، وقال :"نحن نعرف ان الاستقرار والاستمرارية امر ضروري لدولة إسرائيل. انا رأيت أسماء كانت هامة في حينه، الأسماء ليست مهمة" وفي هذا السياق انطلقت اليوم الحكومة الإسرائيلية الـ 35، والتي بدأت جلستها الأولى بعد مدة قصيرة من التصويت عليها في الكنيست.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي بعد التصويت :"انا لا أستهتر بالتكلفة العالية لحكومة الوحدة، لكنها اقل بكثير من 2 مليار كانت ستكلفنا إياها الانتخابات الإضافية". وتطرق نتنياهو الى إمكانية فرض السيادة في الضفة الغربية وقال :"انا اؤمن ان هذا سيحدث ونعمل على هذا، انا لن اتطرق الى اتصالاتنا مع الأمريكيين في الموضوع".

وحين سئل نتنياهو عن التهديدات التي يتعرض لها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ابيحاي مندللبيت قال :"لا اريد ان اري أي هجمات على أي شخص، بما في ذلك عائلتي".

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأولى للحكومة اليوم:" انا مقتنع اننا سنحقق المفاجئات، كما لو لم نصدق اننا سنصل الى هذا اليوم، انا مقتنع اننا سنقوم بما خططنا له سوية، لأن المهمة كبيرة، والدولة هامة" وشكر نتنياهو الأشخاص الذي عمل معهم ليلا ونهارا حتى تقام هذه الحكومة. وذكر انه خلال الجلسات القادمة سيبداوون بتشكيل اللجان، وذكر ان المهمة الأولى التي ستقوم بها الحكومة هي مجلس مصغر لمكافحة ازمة كورونا.

رئيس الحكومة بالتناوب بيني غانتس قال في افتتاح الجلسة :"جميعنا واجهنا هجمات جماهيرية بسبب انتخابنا، نحن نعيش بفترة غير عادية، ويجب علينا بنفس الوقت ان نفتح اعيننا الأمنية على كل واحدة من الجبهات. نحن امام ازمة صحية لها نتائج اقتصادية واجتماعية والتي لم نبدأ بالشعور بها، يجب علينا جميعا الكشف عن اذرعنا والعمل سويا، من اجل جميع مواطني إسرائيل عربا ويهودا، متدينين وعلمانيين".

وصوتت الكنيست بأغلبية 73 نائبا على الحكومة الجديدة، مقابل معارضة 46 نائبا، والتي سيرأسها بالتناوب بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.