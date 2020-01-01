الحكومة المصرية تعلن فرض حظر التجول خلال أسبوع عيد الفطر

القاهرة /سما/

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن فرض حظر التجول مع وقف حركة المواصلات العامة وحركة الحافلات بين المحافظات، إضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية، ابتداء من أول أيام عيد الفطر وحتى يوم الجمعة 29 الجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات هدفها الوقاية من الفيروس وحماية المواطنين من التجمعات لعدم انتشار المرض، مشددًا على أهمية ارتداء الكمامات، وعدم الالتزام سيعرض الشخص لعقوبات.

وأضاف، أنه إبتداء من السبت 30 الجاري سيتم حظر التحرك من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ممن منتصف حزيران المقبل سيتم الإعلان عن إعادة النشاط الرياضي تدريجيًا والمحال التجارية، ومناقشة إمكانية إقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة، وتحديد تاريخ محدد لعودة هذه النشاطات.

بدوره، ذكر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أنه سيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام بمصر لإذاعة شعائر صلاة العيد من مسجدٍ واحدٍ فقط يقتصر على العاملين بالمسجد وتُبث عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما سيتم السماح لجميع المساجد بإذاعة تكبيرات عيد الفطر عبر الإذاعة المصرية مثل ما تم مع قرآن الفجر وصلاة التراويح.