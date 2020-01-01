  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحكومة المصرية تعلن فرض حظر التجول خلال أسبوع عيد الفطر

الأحد 17 مايو 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة المصرية تعلن فرض حظر التجول خلال أسبوع عيد الفطر


القاهرة /سما/

 أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن فرض حظر التجول مع وقف حركة المواصلات العامة وحركة الحافلات بين المحافظات، إضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية، ابتداء من أول أيام عيد الفطر وحتى يوم الجمعة 29 الجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات هدفها الوقاية من الفيروس وحماية المواطنين من التجمعات لعدم انتشار المرض، مشددًا على أهمية ارتداء الكمامات، وعدم الالتزام سيعرض الشخص لعقوبات.

وأضاف، أنه إبتداء من السبت 30 الجاري سيتم حظر التحرك من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ممن منتصف حزيران المقبل سيتم الإعلان عن إعادة النشاط الرياضي تدريجيًا والمحال التجارية، ومناقشة إمكانية إقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة، وتحديد تاريخ محدد لعودة هذه النشاطات.

بدوره، ذكر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أنه سيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام بمصر لإذاعة شعائر صلاة العيد من مسجدٍ واحدٍ فقط يقتصر على العاملين بالمسجد وتُبث عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما سيتم السماح لجميع المساجد بإذاعة تكبيرات عيد الفطر عبر الإذاعة المصرية مثل ما تم مع قرآن الفجر وصلاة التراويح.

#مصر #حظر التجول #عيد الفطر #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على موعد عيد الفطر فلكيا في الدول العربية

خبير عسكري : غانتس يتحضر لإنجاز صفقة التبادل مع حماس

شرطة غزة : شجار عائلي تخلله اطلاق نار في البريج يخلف إصابات

مصادر: قرار بإعادة فتح مساجد قطاع غزة لتأدية صلوات الجمعة اعتبارا من 22 ايار/مايو

هارتس: الأردن نقل تحذيرات "شديدة للغاية" من الضم لجهاز الأمن الإسرائيلي وغانتس

قصة مأساوية تهز المغرب.. عشيقان ينتحران معا والطب الشرعي يكشف مفاجأة حول الفتاة

نتنياهو في خطاب تنصيب الحكومة: حان الوقت لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على الضفة

الأخبار الرئيسية

الشرطة: السيطرة على شجار عائلي خلّف قتيلين شرق مخيم جباليا شمال القطاع

نتنياهو

هكذا عقبت حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس...

الصحة: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا وطولكرم خالية من الإصابات

مسجد

تأكيدا لما اوردته سما الاخبارية:"الأوقاف بغزة" تقرر فتح المساجد تدريجيًا وفق جملة من الإجراءات

الصحة بغزة: الوضع الصحي يمر بمرحلة حرجة.. ولا اصابات جديدة بفيروس كورونا