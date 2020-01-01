الرجوب يزور بلدة يعبد ويطلع على أوضاع المواطنين

جنين / سما /

إطمأن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأحد، على أوضاع المصابين الذين تعرضوا لإعتداء قوات الإحتلال في بلدة بعبد جنوب غرب جنين.

وندد الرجوب بعدوان الإحتلال المتواصل ضد المواطنين، ناقلا نحيات الرئيس محمود عباس الذي يتابع عن كثب ما يجري في يعبد، مؤكدا تقديم كافة الدعم والإحتياجات للمتضررين.

وزار الرجوب منزل المواطن عدنان حمارشه من ذوي الإعاقة والذي تعرض للتنكيل من قبل جنود الاحتلال أثناء مداهمة منزله، والاسيرة المحررة سهيلة وإبنتها إيمان أبو بكر، ومنزل المواطن عطية عصفور الذي اعتقلت قوات الإحتلال أبناءه الثلاثة .

واستمع الرجوب من الاهالي إلى ما قامً به الإحتلال من اعتداء بحقهم، وما يزال يشن عدوانا واسعا على البلدة لليوم السادس على التوالي .