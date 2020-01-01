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بلدية خان يونس تسمح بعودة الباعة والبسطات المؤقتة لفترة محدودة

الأحد 17 مايو 2020 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خان يونس تسمح بعودة الباعة والبسطات المؤقتة لفترة محدودة


غزة / سما /

أعلنت بلدية خان يونس، اليوم الأحد، أنه تم السماح بإعادة فتح شوارع المدينة أمام الباعة وتواجد البسطات المؤقتة.

وقالت البلدية في بيان صحفي، " بالتعاون مع شرطة البلديات والأجهزة المختصة، ونزولاً عند رغبة الشخصيات والنخب المجتمعية، تم السماح بإعادة فتح شوارع المدينة أمام الباعة وتواجد البسطات المؤقتة وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد".

وأوضحت البلدية أن القرار جاء للمساعدة في التخفيف من حدة الظروف الاقتصادية في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأكدت البلدية في بيانها أن سيتم إعادة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بعد انتهاء عيد الفطر السعيد.

#بلدية خان يونس #بسطات

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