الأسير عماد عكوبة يدخل عامه السابع عشر

نابلس / سما /

ينهي الأسير عماد معزوز عكوبة (45 عاماً) من مدينة نابلس، اليوم عامه السادس عشر في سجون الاحتلال، ويدخل عامه السابع عشر.

ويمضي الأسير عكوبة، وهو أحد قادة كتائب شهداء الاقصى في نابلس، حكماً بالسجن لمدة 32 عاماً على خلفية ضلوعه بتنفيذ عدة عمليات ضد الاحتلال خلال انتفاضة الاقصى.

يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت البناية التي تضم منازل عائلة الأسير عكوبة اثناء محاولة اعتقاله مطلع العام 2004، إلا انه تمكن حينها من الفرار، وبعد عدة أشهر من المطاردة تمكن الاحتلال من اعتقاله، بعد محاصرة البناية التي كان يتواجد فيها بالمدينة.