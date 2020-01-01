الشعبية تستهجن تأجيل اجتماع القيادة برام الله: ما جرى يطرح أسئلة مقلقة..!

غزة / سما /

أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، عن استهجانها لتأجيل اجتماع القيادة الذي كان مقرراً انعقاده بالأمس في رام الله، والذي سبق أن تم تأجيله من الخميس إلى السبت.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن هذا ما جرى يطرح أسئلة مقلقة عن دوافع هذا التأجيل.

وشددت الجبهة على رفضها رهن هذا الاجتماع بتشكيل حكومة الاحتلال وإعلان برنامجها، أو نتيجة ضغوط خارجية، لأن دلالات ذلك تعني استمرار الرهان على ذات النهج والسياسة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من كوارث. وفق نص البيان.

ودعت الجبهة إلى مغادرة حالة الانتظار، وضرورة المبادرة إلى عقد الاجتماع بشكلٍ عاجل وتطويره، لتجسيد القرارات التي أقرها المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال، وإلغاء كل الاتفاقيات المؤقعة معه والالتزامات التي ترتبت عليها في كل المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتوفير متطلبات إنهاء الانقسام، وصوغ الإستراتيجية النضالية الموحدة لإدارة الصراع مع الاحتلال.

وأكدت الجبهة، أن مواجهة برنامج حكومة نتنياهو - غانتس ومجمل مخططات الضم التي لم تتوقف، وغيرها من السياسات والإجراءات المتسارعة التي تعمل على تعميق الاحتلال، وحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني وقضيته وفق تصور وشروط دولة الكيان التي باتت تجسدها صفقة ترامب، يتطلب المبادرة في بلورة الموقف الفلسطيني المتصادم والمواجه للاحتلال بذاته، موقفاً مؤثراً وحاضراً عند مختلف الأطراف الدولية وغير الدولية قبل التقرير بموقفها إزاء ما قرره ائتلاف نتنياهو - غانتس من ضم لأكثر من 30% من أراضي الضفة الغربية. بحسب نص البيان.

ورأت الجبهة، أنّ أي تهاون في المبادرة بإعلان الموقف الفلسطيني الحازم إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية ومعرفة برنامجها - المعروف لنا مسبقاً والقائم على خيار الضم والنفي- يضعف من الموقف الفلسطيني ويأسره في حدود رد الفعل على إعلان الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية والتي قد تتجنب وضع الضم ضمن ما هو معلن منها.

وقالت الشعبية "إن المطلوب في هذه اللحظة هو خطة مواجهة شاملة ضد الاحتلال بكل تعبيراته وتجسيداته، بغض النظر إذا ما قررت حكومة نتنياهو - غانتس الضم أو لم تقرره، ومغادرة نهج الرهان على المفاوضات وإمكانية الحل السياسي مع دول الكيان، عدا عن ضرورة المعالجة الشاملة لحالة الانقسام وفق الاتفاقيات الموقعة بملفاتها المختلفة كمهمة مركزية ومباشرة، حتى نتمكن موحدين من التصدي لمخططات تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية".