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الشرطة تسحب رخص 20 سائقا لعدم التزامهم بالاجراءات

الأحد 17 مايو 2020 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تسحب رخص 20 سائقا لعدم التزامهم بالاجراءات


رام الله / سما /

سحبت الشرطة اليوم رخص قيادة 20 سائق مركبة عمومي لعدم الالتزام التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في رام الله.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة انه من خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة للتأكد من التزام المواطنين بالاجراءت الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت شرطة المرور 20 سائق مركبة عمومي لم يلتزموا باجرءات الوقاية اثناء نقل الركاب .

واكدت الشرطة انه تم سحب 20 خرصة قيادة لسائقي مركبات العمومي لمدة شهر بعد احالتهم الى النيابة العامة
وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة التدابير والاجراءات الاحترازية الوقائية من اجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

#الشرطة #طوارئ

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